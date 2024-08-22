川普頻訪北卡催票！2008年後民主黨在這沒贏過　最新民調風向變了

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▲美國共和黨總統候選人川普在北卡舉行戶外造勢活動，講台上架有防彈玻璃，以免再度遇襲。（圖／美聯社／達志影像）

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）21日前往北卡造勢，這已經是他近一個月內第3度走訪北卡催票。事實上，川普在2016年以及2020年兩度總統大選中，都順利拿下北卡州的選舉人票，而川普之前在北卡的民調也遙遙領先拜登（Joe Biden）。然而，隨著拜登退選賀錦麗（Kamala Harris）崛起，一度看來像即將被川普收入囊中的北卡，再度成為關鍵搖擺州。有外媒指出，北卡州的民調變化正是川普在這次大選中的縮影。根據《Political》報導，川普在北卡的造勢活動依舊吸引了大批民眾支持，但同一時間，擔憂的氣氛也在共和黨人心中揮之不去，有支持者直言擔心川普無法在北卡擊敗賀錦麗。川普之前在總統大選兩度拿下北卡州，自去年秋天以來，川普幾乎在所有北卡的民調都領先拜登，川普任命了兩位來自北卡的人擔任共和黨全國委員會的主席和聯合主席，一切都顯示川普對於北卡勢在必得，然而如今，川普仍然必須在一個月內3度走訪北卡，持續投入時間與資源，來確保能夠在這裡拿下勝利。共和黨人仍然相信川普能夠在北卡獲勝，將川普頻繁走訪視為讓他能夠在10月份前往其他搖擺州作戰的準備工作，但是最新民調數據卻透露，北卡將上演一場競爭激烈的選戰，賀錦麗已經在部份民調中以微弱優勢反超，川普在這裡的勝利並非唾手可得。共和黨北卡州的參議員巴德（Ted Budd）表示，只要專注在「民眾關心的話題」上，川普贏得大選即近在眼前。被問到這是否代表川普應該調整他的發言策略，減少對於賀錦麗個人的抨擊？巴德則沒有正面回答，僅稱選舉中會出現許多話題，「但我認為人們最終關心的是如何讓自己的生活變得更好」。