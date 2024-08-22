PLG預計10月官辦熱身賽！2聯盟今年有無機會合併？陳建州：有點趕

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P.League+和TPBL是否還有機會在今年合併？PLG副會長陳建州對此坦言目前在時間上已經有點趕，不過仍希望雙方能在一些方面進行合作和交流，用不同的方式「走在一起」。今（22）日在受訪時他表示，PLG目前在10月中已有官辦熱身賽計畫，預計會在南部開打，同時也有機會和來台灣移訓的韓國職籃球隊做一些交流，聯盟新賽季行程正持續進行中。兩職籃聯盟生態今年夏天又出現新的大變動，11支球隊中，新北中信特攻、新北國王、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、台啤永豐雲豹、高雄全家海神、臺北台新戰神等7隊另組新聯盟TPBL，而富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人和臺南台鋼獵鷹則在原有的PLG經營。此前TPBL會長莊瑞雄表示，依舊對PLG 4隊敞開大門，希望能夠完成職籃合併願景。對此PLG暫時執掌聯盟事務的陳建州表示，PLG也持開放態度，很感謝莊委員過去對於台灣籃球事務的推動，「走在一起」依然是大目標。「現在還是分成兩個聯盟，但不要放棄走在一起的機會，可能需要一點時間，但這是一個遠大的目標和方向，我覺得需要多一點合作和交流，希望這條路能繼續走下去。」陳建州說，目前PLG聯盟各項行程都已經在走，坦言在今年要完成合併「在時間上有點趕」，但走在一起有很多種方式，包括合作、交流賽等等，這些層面上的互動「都有機會」。PLG在近期開始陸續有海外交流賽，8月30號與神戶鸛鳥及滋賀湖泊兩支球隊進行交流賽，而9月1日則是領航猿啟程香港參加「中國香港國際籃球邀請賽2024」，將與來自韓國、塞爾維亞、中國、泰國與香港等地球隊交手。至於PLG官辦熱身賽目前也已經有進度了，預計會在南部進行，至於會使用哪一座球館作為賽事進行場地？陳建州表示已有計畫，但並未透露。9月份目前確定水原KT、高陽SONO與安養正官庄等韓國職籃（KBL）球隊會來台進行移地訓練，陳建州說屆時聯盟有計畫做一些安排。他說：「請南部球迷期待一下，大概是在10月中的時候（進行），我們會把最好的球賽搬到南部，到時候再和大家報告。」