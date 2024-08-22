所羅門強在哪？為何能獲輝達青睞？堅持「快速落地」一招打天下

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▲所羅門在過去10年中不斷深化其AI視覺研發能力，已擴展其產品範圍至機器人應用之外，合作的客戶從製造業、電子業，再到科技與時尚圈。（圖／記者鄭妤安攝）

▲此次展覽以機器狗「魯夫」最為吸睛，靠著頭頂上方的AI視覺運算技術，就能運用頭部的鏡頭捕捉影像，進行偵測，能應用在盤點貨物品項、尋找目標物品。（圖／記者鄭妤安攝影）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳帶起機器人話題，推升相關概念股上一波的漲勢，其中，AI 3D視覺公司所羅門自今年3月在輝達GTC大會亮相以及5月COMPUTEX（台北國際電腦展）宣布與輝達合作以來，成為市場焦點，股價水漲船高。所羅門為何能如此受到輝達與各大國際廠的青睞？原來「快速落地」是關鍵的獨門絕技。外界對所羅門的關注主要聚焦在機器人應用上，不過，值得留意的是，所羅門在過去10年中不斷深化其AI視覺研發能力，已擴展其產品範圍至機器人應用之外，合作的客戶從製造業、電子業，再到科技與時尚圈，歐美品牌包括Meta、Alcon、3M、美超微、香奈兒、FedEX、Dell等，亞洲則有LG、Castify、Toyota等。除了視覺應用外，所羅門更提供完整的AI視覺應用開發平台，讓客戶能夠針對自己所需的場景迅速開發客製化解決方案，平台整合不同的機器人品牌、PLC、2D和3D相機、攝影機、AMR，甚至無人機等硬體，使用者可以利用這些軟硬體整合功能快速定制其任務，無需編寫程式語言。董事長陳政隆表示，AI視覺開發平台已整合並優化許多不同的AI算法，使AI能夠適用於多元化的視覺應用，「先進的算法讓用戶使用較少量的圖像樣本學習，即可訓練出高辨識率的AI模型。」在工業科技盛會「Intelligent Asia 2024」自動化展覽中，所羅門展示各種視覺應用，包含機器人3D視覺、AI缺陷檢測到合AI和AR技術的增強智能解決方案，強調「即學即用，快速落地」。視覺事業處協理李佳運接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，所謂的「即學即用，快速落地」，是指過往AI辨識須經歷大量的學習，過程太過冗長，所羅門致力於以少量的AI樣本，幫助客戶直接導入生產，提升整體效益，在幾百種品項的狀況下，也能快速學習，也因此引起微軟、Google等國際大廠在智慧零售方面的興趣。所羅門展區涵蓋多達20種不同的應用，包括物流、製造、巡檢質化，或是物料盤點等，全球大約已有300至400個落地的應用案例，「我們應該是所有機器視覺廠商中，最快速可以讓客戶感受到效益的AI的公司。」此次展覽以機器狗「魯夫」、自走車（AMR）「娜美」最為吸睛，能夠跳上跳下，還會比愛心，超級靈活。最重要的是，靠著頭頂上方的AI視覺運算技術，就能運用頭部的鏡頭捕捉影像，進行偵測，應用在盤點貨物品項、尋找目標物品，若客製化裝設手臂，還能進行取貨，節省人力或解決缺工問題。透過ChatGPT下指令，機器狗與自走車能自主完成巡邏檢查，就算10公尺以外的物件如工業錶頭的指針數據都可立即辨識，協助降低人員走動時間並提高巡檢準確性。提到缺工，李佳運表示，如今餐飲、醫療都在面臨嚴重的缺工問題，所羅門的AI應用讓買家無需花費過多的時間在繁雜瑣碎的事物上，反而能將時間、人力省下，做到真正有溫度的服務行為，進一步提升「人類的價值」。此外，所羅門藉由與輝達在機器人領域的合作，展示一款智能運動規劃軟體，可根據用戶在3D CAD檔上面指定機器人需到達的點位和姿勢，即時算出數百條機器人可能行走的最佳路徑，並且避開機器人到達不了的「奇異點 singularity」，一舉破解過往工程師需耗費大量時間進行機器人路徑編碼的痛點。與廣運的合作中，所羅門也展示全球第一套讓多隻手臂同時在雜亂料籃中取料，又能避免手臂碰撞的3D AI視覺技術，以提升物流及倉儲取件效率五成以上，同時也推展一款實惠的焊接機器人解決方案，協助解決國內當下技術焊工短缺的問題。除了上述產品外，所羅門Solvision AI瑕疵檢測產品已成功落地在許多半導體、EMS、汽車、隱形眼鏡、農業和醫療器材等行業。針對瑕疵樣本稀少的應用行業如半導體，所羅門近期開發了以生成式 AI 「模擬仿真」瑕疵的功能，以確保有足夠的多樣性樣本用於建立高識別率AI模型，同時也包含傳統AOI功能，更方便精確的定位和量測瑕疵大小。Solvision瑕疵檢測功能也可輕鬆搭配機械手臂檢測非平面的大型物件，例如馬達或伺服器，僅需設定機器手臂需拍照檢驗的瑕疵3D位置，即可快速算出並執行最佳手臂檢測路徑。董事長陳政隆表示，許多企業認為AI自動化項目落地很簡單，但最後卻發現軟體優化、硬體整合及收集資料所需投入的資源相當大。然而，為了喝牛奶而養牛是沒有必要的。所羅門平台透過長年實際場域的累積已將許多複雜的軟硬體整合優化，使得客戶部署及落地客製化AI視覺應用比以往更快更加可行。