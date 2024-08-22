文化部114年度預算首次破300億元　公布「12項沃土計畫」發展藝文

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文化部114年度編列預算數突破300億元。（圖/文化部提供）

▲文化部將以「國家希望工程」國家願景為重點目標，規劃12項「沃土計畫」。（圖/文化部提供）

行政院今（22）日通過114年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達290.09億元，加上前瞻基礎建設預算13.84億元，總計114年度編列預算數達到303.93億元，這也是首次突破300億元。文化部表示，114年度主管預算總計達到209.09億元，突破113年編列數，且較113年法定預算數259.18億元，成長近12%。若再加計前瞻基礎建設預算13.84億元，文化部114年度編列預算數達到303.93億元。文化部進一步說明指出，公務預算包含基本運作需求及法律義務支出、公共建設計畫、科技發展計畫等3項，114年度基本運作需求及法律義務支出，編列預算211.57億元，較113年度法定預算成長13.38億元；公共建設計畫編列72.28億元，較113年法定預算增列17.45億元；科技發展計畫6.24億元，較113年增加800萬元。文化部長李遠表示，114年度預算編列以總統賴清德「國家希望工程」國家願景為重點政策目標，將重新盤整文化部各項政策，提出12項「沃土計畫」，包含向下扎根、文化基地、影視產業、音樂、出版、戲劇展演、視覺藝術、文化科技、動畫及漫畫、重建台灣藝術史、文化資產、文化輸出，以及文化交流。李遠表示，文化部的角色不應只是指導者，負責將預算分配完就好，也期待文化部能成為號召大家共同加入豐厚文化沃土的鼓吹者，並作為所有在這片沃土上耕耘的共創、協作者。