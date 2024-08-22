月薪22萬免房租！史瓦帝尼徵中餐主廚　前位台人做超過10年

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財團法人國際合作發展基金會近日公布徵才訊息，台友邦史瓦帝尼王國應徵中餐主廚，除月薪5400美元外，還加上艱苦加給1630美元，折合台幣約為22萬4千元，另提供抵離機票和住宿地點， 史方全額負擔水電、瓦斯及網路費用，任滿1年還享有20天年假與獎金，而應徵資格為高中職以上並有餐飲科系背景，具辦理百人宴會經驗、有中餐烹調乙級技術士證照並有3年以上中式餐館經驗，要有基本口語溝通、設計英文菜單及食材採購等能力，據悉前一位主廚做超過10年，因個人生涯規劃離職。國合會近來貼出徵才訊息，台灣友邦史瓦帝尼王國應徵王室中餐主廚，工作內容主要在Lozitha王宮，並於Lozitha王宮廚房工作，並須至其他王宮履行職務。此外主廚須設計菜單，並負責史王、王母及王室日常膳食及宴會料理，其中90%為中式料理，10%為融合料理，並須訓練王家廚師規劃與烹調中式料理。主廚每日工作8小時，週末工作和國定假日工作可補休；為避免影響廚房業務及工作流程，補休必須在接下來的一星期內休畢，補休天數不得累積或一次性長時間休假。而在準備國宴、晚宴及其他特殊活動宴會料理時，主廚將與在地主廚合作並輪流擔任團隊負責人，並要求主廚不得直接或間接從事任何與其工作職責或業務有衝突的其他工作，應全心全意投入服務。在待遇福利方面，月薪為5400美元（稅後） ，另有艱苦加給1630美元，折合台幣約為22萬4千元，一年聘約期滿，史方另給月薪25%獎金；若離職係基於雙方同意且主廚未違反史國聘僱法相關解聘事由，服務未滿1年時，獎金依服務期間比例核給。此外福利還包括，抵離任經濟艙機票（含眷屬不得逾3人）、抵離任搬遷費用各1500美元、住宿地點及工作所需之交通協助、任滿1年後享20天年假與史方全額負擔水電、瓦斯及網路費用。而應徵資格也曝光，學歷需國內外高中職以上學位，國外學歷須經我駐外使館、處認證；科系：餐飲科系相關；具辦理大型（百人以上）宴會經驗；具中餐烹調乙級技術士證照且至少在中式餐館服務3年以上；具基本口語溝通、設計英文菜單及食材採購等能力。國合會也說明，可透過投遞履歷至財團法人國際合作發展基金會官網或電郵至s.y.wang@icdf.org.tw，書面履歷經初審合格者，將通知筆試（英文）；筆試合格者，另行通知面試；筆試與面試均在財團法人國際合作發展基金會實體進行。