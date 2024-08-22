艾力克斯、李詠嫻帥兒錄取密西根大學！一家三口站校門前溫馨合照

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▲艾力克斯的貼文一發布，除了留言祝賀的粉絲外，也有不少人在貼文下分享Ryder兒時小故事。（圖／艾力克斯 臉書）

▲艾力克斯（右一）的大兒子Ryder （左二）6月才剛從台灣的美國學校畢業。（圖／taiwanhappyfamily IG）

▲小S（左圖右、右圖）昨（21）日才被拍到一家三口送大女兒Elly（左圖左）赴美讀書。（圖／elephantdee IG、小紅書）

知名藝人艾力克斯（鈕詩貽）與妻子李詠嫻結婚超過20年，並育有兒子Ryder和女兒Makayla，一家四口感情十分融洽，顧家的艾力克斯也常曬出一家人的合照。大兒子Ryder 6月才剛從台灣的美國學校畢業，今（22）日艾力克斯又PO出一張與妻子、兒子一家三口站在美國名校密西根大學門口的照片，分享Ryder進入密西根大學的好消息，溫馨的照片一出，也讓不少粉絲回憶感嘆曾經的小男孩都長這麼大了。今日稍早，艾力克斯在臉書PO文寫下「Move in day! 搬進宿舍！Go Blue！」並配上與妻子李詠嫻、兒子Ryder一起站在美國名校密西根大學的照片，傳達愛子就讀名校的喜訊，吸引粉絲留言祝賀外，也有不少人在貼文下分享Ryder兒時拿鑰匙刮電視、學習游泳等等的小故事，感嘆他也在轉眼間準備進入大學，離開父母展開人生的下一個新階段。主持天后小S昨（21）日才被拍到一家三口送大女兒Elly到美國讀南加大，今日艾力克斯也送兒子去了密西根大學，足見台灣藝人對子女教育相當重視。本身就是學霸的艾力克斯畢業於加州大學洛杉磯分校，與李詠嫻在教養子女的方面也格外上心，除了兒子，尚未高中畢業的女兒Makayla也是就讀台灣的美國學校。