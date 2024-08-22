奧運田徑曾有終點裁判！22人肉眼盯著選手衝線　見證世界紀錄誕生

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▲2024年巴黎奧運的男子100公尺田徑項目中，美國跑者萊爾斯（Noah Lyles）與銀牌得主湯普森（Kishane Thompson）同樣跑出了9秒79的成績。（圖／美聯社／達志影像）

▲一張1964年東京奧運雖然已經有終點線攝影機，但無法判斷出超高速差異，因此還是找來了22位裁判用肉眼觀測協助。（圖／翻攝社群平台X）

▲1964年東京奧運男子100公尺金牌選手「子彈鮑勃」（Bob Hayes）。（圖／翻攝wikipedia）

2024年巴黎奧運順利落幕，而本次奧運男子100公尺決賽成為歷史上最刺激的賽事。因為一共有7位選手跑進9秒9內，。若沒有超高速攝影機的幫助，僅憑人類肉眼根本無法判斷。不過在奧運歷史上，曾經真的有終點裁判存在，且多達22名裁判、44隻眼睛，專注盯著選手衝過終點的那一瞬間，甚至還見證世界紀錄的誕生。在2024年巴黎奧運的男子100公尺田徑項目中，美國跑者萊爾斯（Noah Lyles）與銀牌得主湯普森（Kishane Thompson）同樣跑出了9秒79的成績。最終，依靠超高速攝影機的分析，萊爾斯以拿下金牌，這是一個完全難以用肉眼判斷的結果。近期又有一張1964年東京奧運的老照片再次在網路上引起討論。當時的科技尚未足夠發達，雖然已經有攝影設備且終點線也架設了攝影機，但仍無法完全精確地判別選手之間的微小差距。因此，在當年的田徑賽終點線，官方特別架設了樓梯，讓22名裁判依序坐上，靠著44隻肉眼來分別盯著選手衝線的瞬間，從而判定比賽的最終結果。這段畫面曝光後，不少網友表示驚訝：「在現代根本難以想像XD」、「這老畫面看起來真有趣」、「如果最後投票結果是11比11，那就真的太刺激了」。那麼1964年東京奧運是否真的出現了網友擔心的「選手同時衝線」導致裁判投票平手的情況呢？實際查詢當年賽事記錄，男子100公尺項目中，最終奪得金牌的是美國選手「子彈鮑勃」（Bob Hayes），他以10.06秒的成績創下當時的世界紀錄。而第二名的古巴選手菲格羅拉（Enrique Figuerola）則跑出了10.02秒的成績，兩人之間相差了0.02秒，這還在肉眼可判斷的範圍內。在男子200公尺項目中，同樣由美國選手卡爾（Henry Carr）以20.3秒創下奧運紀錄並奪得金牌，而第二名的保羅（Paul Drayton）則跑出了20.05秒的成績，也有著明顯差距。儘管當時賽況沒有發生現代網友滿心期待的投票平手情況，但這群終點裁判在1964年，這樣的機遇在未來也再難以重現。