兩樣情！台股終場跌89點、日K連3黑　化工撐盤！櫃買指數逆勢走高

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美國聯準會昨日公布會議紀要，多數官員認為9月降息是合適的，激勵美國股市昨（21）日全數走高，其中費半指數上漲逾1%，也激勵台北股市今（22）日小開高，開盤上漲16.7點、來到22237.89點，不過在權值股無力之下，盤中跳水翻黑，最低來到22096.26點，下跌141.64點，不過尾盤有族群點火撐盤，終場跌點收斂到89.06點或0.4%，收在22148.83點，日K連3黑，成交量再度縮小到2893.97億元，創今年1月31日以來新低量。大盤盤中跳水翻黑，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開高走高，最高來到270.75點，終場上漲1.38點或0.51%，來到269.76點，力守所有均線。今日個股成交量排行榜前五名：錸德、中信金、訊舟、擎亞、鴻海；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、世芯-KY、華城、精材。今日電子成交比重成功回到6成以上、來到62%。不過權值股卻呈現跌多漲少，權王台積電開盤在平盤，盤中最高上漲6元、來到964元，不過隨後跳水翻黑，最低來到948元，終場下跌7元或0.73%，收在951元，壓抑大盤指數就有56點；鴻海開盤上漲0.5元、來到184元，隨後也同步跳水翻黑，最低來到179元，終場下跌4元或2.18%，收在179.5元，壓抑大盤指數就有19點；只有聯發科力守紅盤，開盤上漲10元、來到1230元，雖然一度翻黑，不過隨後立即走高，最高來到1240元，終場上漲10元或0.82%，來到1230元。台積電走弱，也拖累半導體股走低，友威科下跌逾4%，精材下跌逾3%，金麗科、閎康、晶心科、采鈺下跌逾2%。也因此設備股也同步走弱，昇益下跌近7%，均豪下跌近6%，志聖下跌逾4%，世禾、昇陽半導體下跌逾3%。賣壓最重的就是營建股，針對近期外界關切新青安貸款涉及投機客、人頭戶及貸後轉租等不法情事，財政部昨日公布第二波查核結果，查核結果計有73件未符購屋自住使用。不過由於新青安導致房市交易熱絡，卻也讓國銀房貸水位接近滿載，傳出央行近期已找全體國銀「喝咖啡」，希望國銀把房貸業務比例維持在一定範圍內，避免房市過熱。拖累營建類股指數下跌逾1.5%，位居跌幅排行冠軍，達麗、坤悅下跌逾6%，皇普、順天、新美齊、太設下跌逾4%。不過支撐櫃買指數走高的就是化工族群，日前全球化工巨頭巴斯夫（BASF）位於德國路德維希港的生產工廠在7月底發生爆炸，部分維生素A、E產品以及香精原料供應中斷，還可能對全球飼料市場產生重大影響。此外，永光化學攜手工研院，投入FOPLP製程搭配的材料開發中，其製程設計與產品性能已獲國內面板大廠認可，並符合零排放、零廢棄、低耗能及綠色永續發展的要求，順勢帶動永光化學電子化學事業2024上半年營運成長約43％，後市持續樂觀。因此推動化工上櫃類股指數飆漲逾3.7%，多檔攻上漲停，包括永光、三晃、東鹼、中華化、永純、三福化，聚合上漲逾5%，長興上漲逾4%。