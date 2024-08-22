新北市長民調居首！他獻策李四川做這事：支持度還會更高

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根據《TVBS》最新民調顯示，2026新北市長國民黨派出台北市副市長李四川，支持度居首。對此，國民黨立委葉元之分析，李四川過去曾擔任新北市副市長，與地方保持良好關係，「若開始積極跑行程拜會，支持度還會進一步提高」。根據《TVBS》民調顯示，在藍綠白三方競選的情況下，若國民黨推派李四川參選新北市長、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌，新北市民有40%支持李四川，有32%支持蘇巧慧，黃國昌則為10%。對此，葉元之昨（21）日在政論節目《少康戰情室》中表示，顯示國民黨長期執政新北市的滿意度頗高。葉也分析，李四川對於是否參選新北市長的態度已逐漸轉變，從一開始堅決表示不參選，到現在說法模糊不清，代表其確實有參選意願。葉元之更提到，李四川過去曾擔任新北市副市長，與地方保持良好關係，若開始積極跑行程拜會，支持度還會進一步提高。至於新北市副市長劉和然支持度稍微落後對手？葉元之坦言，雖然劉和然並非全國性政治人物，也沒有參與過選舉，但此次民調結果仍不俗，顯示其在新北市具有一定的支持度與知名度。