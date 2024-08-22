鐵窗牌蛋黃酥被秒殺！8.5萬顆「半小時搶光」　彰監電話接到手軟

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▲「鐵窗牌蛋黃酥」今年中秋節出貨上限預計為8萬5000顆，每顆售價為40元，比去年便宜了20元。（圖／翻攝自臉書粉專「法務部矯正署彰化監獄」）

▲「鐵窗牌蛋黃酥」於今日上午8時開放民眾電話預購，短短半小時內就被搶購一空。（圖／翻攝自臉書粉專「法務部矯正署彰化監獄」）

彰化監獄「鐵窗牌蛋黃酥」便宜又用料實在，原先只對內販售，但因在網路上意外爆紅，如今每年中秋節前夕都會開放外界購買。，今（22）日開放電話預購，沒想到短短半小時內就被搶購一空，銷售速度相當驚人。法務部矯正署彰化監獄多年前設立「儒林烘焙坊」，受刑人在監獄擔任烘焙師傅，原先成品只販售給受刑人會面家屬與監獄員工，平時以烘焙麵包、蛋糕為主，中秋檔期則以蛋黃酥、綠豆椪為主力，並於2016年開始對外試賣。據傳，原先「鐵窗牌蛋黃酥」味道普通，但2018年有位五星級主廚入獄服刑，將蛋黃酥配方進行一番改良，風味提升後，也反應在銷售業績上，而2024年「鐵窗牌蛋黃酥」於今日上午8時開放民眾電話預購，由於蛋黃酥全都是由受刑人純手工製作，今年中秋節出貨上限預計為8萬5000顆，口味與歷年相同，有經典蛋黃、古早味綠豆椪、素食綠豆椪三種選擇，且彰監也因蛋價調降價格，獄方也強調，製作糕餅產品目的並非營利，而是希望受刑人能培養一技之長，未來出獄後能夠發揮所學。