毒女好ㄎㄧㄤ！裸身闖鄰宅 還給警察千鈔小費

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台中市一對情侶外出吃晚餐後返家，推開房門赫然撞見一位裸著上身的女子在屋內，員警獲報前來處理，原來該王姓女子是住同棟的樓下鄰居，吸食K他命毒品之後「ㄎㄧㄤ」了，走錯樓層誤闖情侶家中。警方在這名王姓女子家裡查獲一包2.5公克的K他命毒品。警員帶王女返所偵辦時，王女還塞了一張千元紙鈔在驗尿用的紙柸裡，說要給員警小費，簡直把員警當酒店少爺。警方將王女依毒品危害防治條例移送台中地檢署偵辦。臺中市一名年輕女子因吸毒後精神異常，竟然裸著上身闖入鄰居家，整個過程讓人啼笑皆非，更凸顯毒品對精神的嚴重危害。第二分局永興派出所於113年8月18日20時許接獲民眾報案說有裸女跑進家裡，立即前往查處，發現25歲王姓女子竟光著上身在報案人家裡面找衣服穿，同時又自言自語、語無倫次，經了解原來王女是住在三樓，疑似吸食毒品後精神恍惚，跑錯樓層到四樓鄰居家，恰好鄰居不在家門又沒鎖，王女就逕自進入以為是自己家。員警到場立即請王女穿好衣服，她才意識到自己根本走錯房間，在員警的陪同下回到自己家，員警卻意外在房間桌上發現一包K他命(毛重2.5公克)，員警將王女帶回派出所詢問後依違反毒品危害防制條例函送偵辦，沒想到當員警拿了紙杯要給王女採尿使用時，還沒完全清醒的王女竟掏出千元紙鈔放進杯子，根本把員警當成酒店幫忙斟酒的少爺，讓員警直呼吸毒真的會ㄎㄧㄤ！呼籲民眾千萬不要吸毒！第二分局分局長周俊銘強調，毒品對身心的危害極大，吸毒不僅會導致精神錯亂，更可能毀掉一生，他呼籲民眾，切勿因一時好奇而踏入毒品的深淵，遠離毒品，珍愛生命。