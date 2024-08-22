吳姍儒生完無縫主持金鐘！醫生警告：隨時會出來　本人反應曝光

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▲姚淳耀（左）、吳姍儒（右）分別擔任金鐘59戲劇類和節目類典禮主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.22）

▲吳姍儒擔任金鐘59節目類典禮主持人，她表示典禮當天她應該處於坐月子的期間，已經卸貨了要大家不用擔心。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.22）

「第59屆金鐘獎」戲劇及節目類金鐘獎典禮將於10月18日、10月19日在台北流行音樂中心正式登場。今年節目類和戲劇類的典禮主持人分別為吳姍儒（Sandy）、姚淳耀，兩位都是首次獨挑大樑接下金鐘獎主持棒，今（22）日他們出席記者會，吳姍儒透露，預產期在下（10）月底，醫生已經提醒她寶寶隨時都會出來，她當下反應也曝光。吳姍儒今日挺著9個月大的孕肚現身記者會，寬鬆洋裝已經遮不住，這也是她閉關前的最後一個行程，接下來復出就是在金鐘獎上主持。吳姍儒透露目前還無法訂製禮服，因為不確定到時的身體狀況如何，「我也塞不進去，現在沒辦法，等後面生完看當下狀態，對造型師來說，這是他們的作品，跟我的狀態沒關係。」吳姍儒不擔心在典禮上身體會撐不住，表示自己有腎上腺素，當下只會專注在主持工作，可能會等結束才整個鬆懈下來，目前也還不確定會不會走紅毯，希望能保留體力到典禮上，開玩笑對一旁的姚淳耀說：「還是18日狀況不錯，我去你那天的紅毯？」她透露，這次的孕肚很小，笑虧：「很像假懷孕。」但每次量體重她都不會看，不在意自己的身材是否有走樣。吳姍儒直言上一胎坐月子都有好好洗頭、好好喝湯，但月子中心一天五餐，她實在無法全部吃完。不僅如此，入戲的她也坦言，看了姚淳耀主演的《模仿犯》，竟被對方嚇到吃不下飯，就算沒有刻意減肥，體重還是往下掉，「看到後面我都要開燈睡覺，他（姚淳耀）笑笑的但很恐怖，只要有人演壞人，我都會覺得怪怪的，覺得他笑是假的。」一番發言讓全場笑翻。