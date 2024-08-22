祈營運順暢平安！中油大林煉油廠舉辦中元普渡祈福法會

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▲台灣中油煉製事業部大林煉油廠舉辦中元普渡祈福法會。(圖／中油公司大林煉油廠提供)

▲中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦中元普渡祈福法會，祈求工廠操作順利，人員平安。(圖／中油公司大林煉油廠提供)

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠21日下午，在小港區大林蒲康樂活動中心，舉辦中元普渡祈福法會，祈求營運興隆、工廠操作順利、所有員工平安，也祈願地方鄉親均能平安健康。台灣中油煉製事業部大林煉油廠中元普渡祈福法會，邀請佛光山慧思法師主持法事，由煉製事業部副執行長宋智貴擔任主祭，大林煉油廠代理廠長許信豐、副廠長羅國暉、第一分會常務理事陳文崑、第一分會服務中心主任吳喬木、親善會會長李俊銘等人，率廠內各級主管、同仁及承攬商等一同虔誠敬拜，場面莊嚴隆重。中元普渡祈福法會活動會場，設有往生壇(超渡壇)、焦面壇(普施壇)，敬備鮮花、素果、米糧、罐頭、素粽、糕點等祭品供奉。佛光山慧思法師率眾法師，以莊重的儀軌進行超度與祈福，引領與會中油煉製事業部大林煉油廠人員，一同禮佛、誦經洗滌身心，以祈求佛祖保佑同仁工作平安順遂、心靈祥和、社區里民安居樂業，同時也透過眾法師至廠區各處進行灑淨儀式，為大林煉油廠增添安定的力量。中油煉製事業部副執行長宋智貴表示，企業在追求卓越運營的同時，也肩負著社會責任，此次中元普渡祈福法會不僅是對員工身心健康的關懷，也是對地方鄰里福祉的祈願，煉製事業部及大林煉油廠期盼通過這一傳統儀式，祈求公司營運興隆，工廠操作順利，將平安祥和的祝福傳遞給每一位員工，並祈願地方鄉親均能平安健康。