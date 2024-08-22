胡志強曬超萌混血外孫！眾名人留言讚爆　他一句話暖翻許聖梅

前台中市長胡志強的女兒胡婷婷，與美國老公婚後住在紐約，夫婦育有6歲兒子「QQ」。日前胡志強在臉書曬出混血小外孫可愛萌樣，捲捲的頭髮、圓亮的大眼，吸引一大票名人留言，大家難免在祖孫倆頭髮上做文章，胡志強一貫幽默回應，唯獨對名嘴許聖梅叮嚀「老友保重」！
胡志強和夫人邵曉鈴育有一雙兒女，大女兒胡婷婷2016年與美國律師老公Adam結婚，小倆口婚後定居紐約、獨子小名「QQ」；小兒子則有一子一女，胡志強不時在臉書秀出和台灣孫子的互動，日前曬出美國超萌金孫的近照，笑稱「外公看孫子越看越有趣」。
照片中的小外孫一頭捲髮，有著深邃五官與大眼，帥氣的穿著巴斯光年造型衣。網友稱讚胡婷婷兒子「像畫裡走出來的一樣」、以後一定是萬人迷，胡志強說「現在已經把我迷倒了」，還笑稱「我的寶貝孫子髮型顯然與我大不相同」。
「QQ」萌樣吸引一大票名人回應，黃暐瀚說「很明顯，這帥氣遺傳自外公」，胡志強讚賞回應「就是愛說實話」；陳文茜稱外孫髮型像麥可傑克森、胡志強髮型像帕華洛帝，胡志強提醒「小妹啊～我歌聲也很像Pavarotti」；名模教母陳婉若喊著「天哪，太可愛了，快來當小小模特兒」，胡志強也很正經的問「待遇如何」？
許聖梅稱讚孫子好可愛、外公也很帥，胡志強開心說「妳很有眼光也很誠實」，還不忘加一句「思念與祝福，老友保重！」原來許聖梅去年受訪時，表示自己健康狀況亮紅燈，還被醫生警告隨時會中風，胡志強得知後一直掛心，特別提醒她注意身體。
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照片中的小外孫一頭捲髮，有著深邃五官與大眼，帥氣的穿著巴斯光年造型衣。網友稱讚胡婷婷兒子「像畫裡走出來的一樣」、以後一定是萬人迷，胡志強說「現在已經把我迷倒了」，還笑稱「我的寶貝孫子髮型顯然與我大不相同」。
「QQ」萌樣吸引一大票名人回應，黃暐瀚說「很明顯，這帥氣遺傳自外公」，胡志強讚賞回應「就是愛說實話」；陳文茜稱外孫髮型像麥可傑克森、胡志強髮型像帕華洛帝，胡志強提醒「小妹啊～我歌聲也很像Pavarotti」；名模教母陳婉若喊著「天哪，太可愛了，快來當小小模特兒」，胡志強也很正經的問「待遇如何」？
許聖梅稱讚孫子好可愛、外公也很帥，胡志強開心說「妳很有眼光也很誠實」，還不忘加一句「思念與祝福，老友保重！」原來許聖梅去年受訪時，表示自己健康狀況亮紅燈，還被醫生警告隨時會中風，胡志強得知後一直掛心，特別提醒她注意身體。