李珠珢來台灣爆紅！名字一堆人唸錯　韓國啦啦隊10大女神名單整理

曾智希認了戲份減少！突曬超音波照曝1消息：真的很感恩

記者藍詩孟／綜合報導

▲曾智希（左）和老公陳志強（右）結婚後積極備孕，昨日也透露自己戲份減少的原因，原來是因為她到醫院二次取卵，在休養中。（圖／曾智希臉書）
▲曾智希（左）和老公陳志強（右）結婚後積極備孕，昨日也透露自己戲份減少的原因，原來是因為她到醫院二次取卵，在休養中。（圖／曾智希臉書）
女星曾智希2022年和同為藝人的丈夫陳志強登記結婚，兩人愛情長跑多年，婚後也力拚愛的結晶。不過曾智希透露，自己是「免疫媽媽」，為了懷孕不停吃藥挨針，需付出比常人更多的努力在備孕。昨（21）日就有粉絲好奇，曾智希在八點檔《愛的榮耀》中飾演的「林惠君」為何戲份減少？曾智希就曬出超音波照透露，自己到醫院二次取卵成功，休息後很快就會回歸拍攝！

我是廣告 請繼續往下閱讀
34歲的曾智希以模特兒身分出道後，還曾當過舞者、女團成員，最後靠著出演八點檔在戲劇圈闖出名號。近期曾智希在《愛的榮耀》中飾演帶天命的少女「林惠君」一角，表現亮眼，有不少觀眾喜愛；但就有粉絲好奇，為何最近「林惠君」的戲份越來越少？擔心是不是曾智希出狀況了。

▲曾智希說自己取卵成功，也同時安慰試管媽媽的粉絲（圖／曾智希IG）
▲曾智希說自己到醫院取卵，因為休息關係戲份才減少；她同時也安慰其他試管媽媽要照顧好身體。（圖／曾智希IG）
曾智希積極備孕　曬超音波照曝「二次取卵」

針對粉絲的關心，曾智希也透過IG限時動態回應：「其實是我又去第二次取卵了，製作單位很貼心讓我多休息，真的很感恩」。曾智希跟粉絲報平安的同時也貼出超音波照，要大家不用太擔心：「惠君很快就回歸了！」

另外，曾智希也安慰另一名同為試管媽咪的粉絲：「我懂這種心情的忐忑，每一關都是考驗，剩下的卵一直對半砍，但平常心，這個過程真的很辛苦！我們就是相信醫生，然後多補身體」。曾智希說自己為了備孕也是每天空腹就喝滴雞精，希望大家相信吸引力法則：「卵寶寶一定會健康的」。

上個月曾智希出席《愛的榮耀》活動時，其實也曾提到懷孕問題，曾智希說自己植入胚胎後一天要吃20多顆藥，但最後試管失敗後，庫存只剩4顆卵子，所以目前想先調養身體，以成功取卵、懷孕為目標；她和陳志強也公布好消息，預計在明年初會先辦婚禮，席開50桌宴請親友。

▲曾子益、黃文星、曾智希、李又汝、王瞳《愛的榮耀》演員陣容五角戀。（圖／記者陳明中攝影）
▲曾智希在《愛的榮耀》中飾演傻大姊林惠君。（圖／記者陳明中攝影）

曾智希備孕退出《天道》卻跳槽民視　親曝原因反擊酸民：不用再猜

陳志強「與妻暫別書」曝！分開結婚2年妻曾智希　真實原因曝光

楊晨熙罹子宮頸癌前病變！40歲生日派對又送急診　坐輪椅畫面曝光

曾智希也是免疫媽媽淚求子難！「卵子只剩4顆」明年先辦婚禮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載