曾智希認了戲份減少！突曬超音波照曝1消息：真的很感恩

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▲曾智希說自己到醫院取卵，因為休息關係戲份才減少；她同時也安慰其他試管媽媽要照顧好身體。（圖／曾智希IG）

▲曾智希在《愛的榮耀》中飾演傻大姊林惠君。（圖／記者陳明中攝影）

女星曾智希2022年和同為藝人的丈夫陳志強登記結婚，兩人愛情長跑多年，婚後也力拚愛的結晶。不過曾智希透露，自己是「免疫媽媽」，為了懷孕不停吃藥挨針，需付出比常人更多的努力在備孕。昨（21）日就有粉絲好奇，曾智希在八點檔《愛的榮耀》中飾演的「林惠君」為何戲份減少？曾智希就曬出超音波照透露，自己到醫院二次取卵成功，休息後很快就會回歸拍攝！34歲的曾智希以模特兒身分出道後，還曾當過舞者、女團成員，最後靠著出演八點檔在戲劇圈闖出名號。近期曾智希在《愛的榮耀》中飾演帶天命的少女「林惠君」一角，表現亮眼，有不少觀眾喜愛；但就有粉絲好奇，為何最近「林惠君」的戲份越來越少？擔心是不是曾智希出狀況了。針對粉絲的關心，曾智希也透過IG限時動態回應：「其實是我又去第二次取卵了，製作單位很貼心讓我多休息，真的很感恩」。曾智希跟粉絲報平安的同時也貼出超音波照，要大家不用太擔心：「惠君很快就回歸了！」另外，曾智希也安慰另一名同為試管媽咪的粉絲：「我懂這種心情的忐忑，每一關都是考驗，剩下的卵一直對半砍，但平常心，這個過程真的很辛苦！我們就是相信醫生，然後多補身體」。曾智希說自己為了備孕也是每天空腹就喝滴雞精，希望大家相信吸引力法則：「卵寶寶一定會健康的」。上個月曾智希出席《愛的榮耀》活動時，其實也曾提到懷孕問題，曾智希說自己植入胚胎後一天要吃20多顆藥，但最後試管失敗後，庫存只剩4顆卵子，所以目前想先調養身體，以成功取卵、懷孕為目標；她和陳志強也公布好消息，預計在明年初會先辦婚禮，席開50桌宴請親友。