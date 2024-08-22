郭台銘慘淪民主黨大會笑柄！公開影片諷川普與鴻海威州投資詐騙

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民主黨大會上播出一段川普與郭台銘在威州拿鏟子挖土的影片，嘲諷投資跳票。（圖／The DemocratsＸ）

美國民主黨全國代表大會（DNC）進入第3天，前總統柯林頓今晚上台發表演說，火力全開針對川普；有趣的是，柯林頓上台前，民主黨全代會現場先播放一段影片，鴻海創辦人郭台銘竟也入鏡，成了民主黨嘲諷川普威斯康辛州投資案詐騙的素材。柯林頓在民主黨全代會上發表演說，將矛頭對準川普，先是稱自己兩天前才滿78歲，「小小誇耀一下，我可是比川普還年輕喔」，川普與柯林頓皆於1946年出生，柯林頓是在8月，川普則是在6月。美媒華盛頓郵報特別提到，以往以冗長演說聞名的柯林頓，在這一日的DNC大會上似乎脫稿演出，意外讓現場提詞機被迫不斷暫停和加速。此外，柯林頓還批評川普，開酸川普是眼裡只有自己的政客，像是一個演出前開嗓的男高音，老是在說「我、我、我」，他強調，賀錦麗上任後，每一天都將從「你、你、你」開始。在民主黨大會上，每當一個演講者下台後，台前大螢幕皆會播放一段競選影片畫面，而當柯林頓上台前，一段畫面在螢幕中播放，川普出現在畫面裡，手拿著鏟子，而旁邊有一位熟悉的身影，就是鴻海創辦人郭台銘。民主黨拿出鴻海威州投資案，大酸川普欺騙威斯康辛州民眾，由於當時川普政府原承諾鴻海投資將創造1.3萬個製造業工作機會，但計畫沒有實現，也讓郭台銘成為民主黨全代會被嘲笑的素材。