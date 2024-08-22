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台灣正在發生「慢地震」！氣象署：鬼魅般的存在　無感但影響巨大

記者張志浩／綜合報導

▲台灣地震頻繁，除了一般較有搖晃感的「快地震」外，還有能量不斷微弱釋放的「慢地震」。（圖／記者張勵德攝）
▲台灣地震頻繁，除了一般較有搖晃感的「快地震」外，還有能量不斷微弱釋放的「慢地震」。（圖／記者張勵德攝）
台灣位處於板塊交界帶，每年的地震頻繁，民眾對「顯著有感」的地震都有基本的防災意識，不過中央氣象署指出，其實地震也有「快慢」之分，平常較有感的，如0403花蓮地震、921大地震等「瞬間板塊錯動」，屬於「快地震」，而「慢地震」則是「板塊緩慢、微弱的錯動」，長期下來，對地質的影響其實相當巨大，最可怕的就是會「加速大地震的發生時間」

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🟡慢地震是什麼？

氣象署地震測報中心說明，「慢地震」其實是一種隱身在雜訊裡的震動源，一般地震每日錯動可達數10公尺，並在數10秒到數百秒間釋放大量能量，慢地震的發生可以從數小時到數週不等，且每日錯動不超過數公分，極其緩慢而微弱。

▲台灣位於地震頻繁的板塊交界帶，複雜的地質和地形，讓地震發生的種類也格外多元。（圖／中央氣象署）​
▲台灣位於地震頻繁的板塊交界帶，複雜的地質和地形，讓地震發生的種類也格外多元。（圖／中央氣象署）​
🟡台灣有慢地震嗎？

台灣的慢地震主要位於「中央山脈南段下方」，地震最高峰發生在玉山南方，也是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震，這裏正是歐亞板塊停止隱沒、開始與呂宋島弧碰撞的「過渡帶」，平常沒有一般地震，也沒有成熟斷層面發育，因此恰好是理解慢地震生成機制的地方。

🟡慢地震有什麼影響？

氣象署地震測報中心指出，慢地震就像「鬼魅般」存在著，有一個原因是它們發生的區域比一般地震更深，一般地震大概在小於30公里、較淺的「脆性」位置，慢地震則是在大約50公里深、介於「脆性」與「塑性」變形區域。無論潛藏的深度，或是地震發生的破裂處，都讓慢地震就算「偷偷來」也不容易被察覺。

慢地震雖然無感，但換算累積的能量釋放，達到規模4至7不等的地震也不成問題，絕對不容小覷，而台灣的慢地震與鄰近區域的地震，在時空有某種關聯，例如2010年高雄甲仙發生規模6.4地震後，在不到一週的時間內，科學家發現慢地震的活動加速；此外，過去十年內更有研究指出，慢地震也可能加速大地震的發生時間。

▲地底下發生的地震其實有「快慢」之分，慢地震長期造成的影響，並不會比一般地震還小。（圖／中央氣象署）​
▲地底下發生的地震其實有「快慢」之分，慢地震長期造成的影響，並不會比一般地震還小。（圖／中央氣象署）​


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