台灣正在發生「慢地震」！氣象署：鬼魅般的存在　無感但影響巨大

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▲台灣位於地震頻繁的板塊交界帶，複雜的地質和地形，讓地震發生的種類也格外多元。（圖／中央氣象署）​

▲地底下發生的地震其實有「快慢」之分，慢地震長期造成的影響，並不會比一般地震還小。（圖／中央氣象署）​

台灣位處於板塊交界帶，每年的地震頻繁，民眾對「顯著有感」的地震都有基本的防災意識，不過，平常較有感的，如0403花蓮地震、921大地震等「瞬間板塊錯動」，屬於「快地震」，而「慢地震」則是「板塊緩慢、微弱的錯動」，氣象署地震測報中心說明，「慢地震」其實是一種隱身在雜訊裡的震動源，一般地震每日錯動可達數10公尺，並在數10秒到數百秒間釋放大量能量，，極其緩慢而微弱。，這裏正是歐亞板塊停止隱沒、開始與呂宋島弧碰撞的「過渡帶」，平常沒有一般地震，也沒有成熟斷層面發育，因此恰好是理解慢地震生成機制的地方。氣象署地震測報中心指出，慢地震就像「鬼魅般」存在著，有一個原因是它們發生的區域比一般地震更深，介於「脆性」與「塑性」變形區域。無論潛藏的深度，或是地震發生的破裂處，都讓慢地震就算「偷偷來」也不容易被察覺。慢地震雖然無感，但，絕對不容小覷，而台灣的慢地震與鄰近區域的地震，在時空有某種關聯，例如2010年高雄甲仙發生規模6.4地震後，在不到一週的時間內，科學家發現慢地震的活動加速；此外，