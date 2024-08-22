歐巴馬在民主黨全代會暗諷川普「尺寸」小　掀美社群論戰

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美國民主黨全國代表大會20日拉開序幕，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）上台力挺民主黨總統參選人賀錦麗，但在一段演講內容中，疑似以「手勢」暗諷前總統川普的男性特徵尺寸，引發美國社群平台激烈論戰。歐巴馬與夫人蜜雪兒20日在演講中，不斷以幽默方式嘲諷川普，由於川普在砲轟民主黨無力解決非法移民問題時，曾稱這些非法移民搶走了美國非洲裔黑人的工作，蜜雪兒當場反諷川普現在也在和非裔美國人搶工作，「誰來告訴他，他現在爭取的工作可能也是他所說的『黑人工作』之一？」當歐巴馬上台時，由於川普先前曾指賀錦麗造勢人數造假，還稱民主黨的造勢場合人數是用人工智慧營造出來的，歐巴馬不禁嘲諷，川普對造勢人數有「怪異」(weird)的執著，「怪異」正是民主黨副總統候選人華茲在近月以來位民主黨選戰所引領的一項詞彙，歐巴馬藉著這個用語大踩川普一番。然而，歐巴馬在演講時，還同步使用了手部動作，當他談到造勢群眾規模時，先舉起雙手示意「大」，然後向下看，再將雙手合攏示意「小」，這個動作讓現場哄堂大笑。但這個動作讓保守派氣得跳腳，美國著名保守派媒體《布萊巴特新聞》（Breitbart News）直指這是在影射川普的性器尺寸，暗諷川普尺寸太小；保守派評論員斯塔恩斯（Todd Starnes）更批歐巴馬的言論相當猥瑣。歐巴馬的手勢也在社群平台X上發酵，民主黨支持者看到後莫不拍手叫好，一同跟上嘲諷川普的尺寸，甚至大讚歐巴馬是喜劇天才；然而，共和黨支持者則紛紛砲轟歐巴馬的行為幼稚。事實上，川普的尺寸過去也曾在選戰中被拿出來嘲諷過，嘲諷者正是現共和黨佛州參議員盧比歐(Marco Rubio)，在2016年共和黨初選辯論時，盧比歐公開嘲諷川普的手很小，暗諷其能力和男子氣概，川普接著雙手打開比出手勢，強調自己的手很大，是自己最棒的特徵之一。