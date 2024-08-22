網紅柯基「嘎逼」當小天使！爸感性道別：畢業了　粉絲全不捨淚崩

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▲爸爸透露，嘎逼活動力早已大不如前，10歲過後也不再出席公開活動。（圖／翻攝自臉書粉專「柯基犬のCoffee Time」）

▲嘎逼離世的消息，引起許多粉絲淚崩，也相信牠可愛的身影，將會永遠留在大家心中。（圖／翻攝自臉書粉專「柯基犬のCoffee Time」）

網紅柯基犬「嘎逼」時常在臉書粉專「柯基犬のCoffee Time」上賣萌，爸爸經常分享嘎逼的活潑身影，也會製作生動的嘎逼AI影片，粉專目前累積38萬人追蹤。沒想到，爸爸近日在粉專上透露嘎逼離世的消息，表示「嘎逼正式從企鵝村幼稚園大班畢業了」，讓許多粉絲不捨淚崩。爸爸今（22）日在臉書粉專上宣布「嘎逼正式從企鵝村幼稚園大班畢業了」，他透露，嘎逼走的時候，跟平常睡得一樣甜，只是少了震天的雷聲。由於一直以來習慣報喜不報憂，因此爸爸帶嘎逼看醫生，都不會讓粉絲知道，10歲過後也不再讓嘎逼出席公開活動，但嘎逼活動力早已大不如前。爸爸感性說道，嘎逼是他第二隻從小養到大的狗，「他們都教會了我更多生命的意義」，他也感謝粉絲一路陪伴，「嘎逼將以另一個方式活在大家心中，謝謝很多從小看著與陪著嘎逼長大的老粉絲，在這超過十年的時間裡，有些粉絲都結婚還生了1、2個小孩，也有很多國小的粉絲看著嘎逼長大念高中、大學去了。」「我相信嘎逼很驕傲用他這不長不短的狗生逗了很多人開心。」爸爸也呼籲飼主們，因此飼主們應該珍惜身邊的毛小孩，「畢竟，他們跟人唯一的不同處就是，狗不能沒有你，他們的世界就是你。」貼文一出，許多嘎逼粉絲不捨直呼，「什麼⋯嘎逼去天堂找酒酒玩了」、「嘎逼一路好走，要在彩虹橋快快樂樂的」、「生活中又少了點療癒能量了」、「只希望嘎逼不管到哪裡，都能永遠健康快樂～感謝帶來很多美好的記憶」。