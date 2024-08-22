巷仔內／賀錦麗的「8月集火」！民調有起色就能贏川普？

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▲美媒《abc News》21日針對賓州的賀錦麗、川普民調概況。（圖／擷取自https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/2024/pennsylvania/）

▲2020年的美國大選，民主黨在賓州的支持者主要都在大城市。（圖／擷取自CNN）

2024美國總統大選11月就要登場，雖是臨危受命，但民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗，似乎開始掌握競選節奏，在民調上緊咬共和黨候選人川普，民主黨全代會的慷慨激昂，拜登、歐巴馬夫妻、柯林頓夫婦等大咖出面喊話，彷彿幫賀錦麗把勝利的紅毯都鋪好了。不過，民主黨究竟能否保住白宮的位置，目前仍要打上大問號。首先，賀錦麗出來選，的確給川普造成了壓力，畢竟從客觀或理性的角度來看，應該都會選賀錦麗。問題在於，美國的選舉理性度還是不夠高，大部分的時候，選民仍會以經濟狀況為主，就是眼前的生活是否順利。目前美國的經濟狀況看來並不好，這無可避免的會影響到民主黨的選情。再者，雖然川普官司纏身，但他其實是一個蠻受歡迎的政治人物，既有群眾魅力，又能一統共和黨江山，黨內幾乎無人敢造次，只是剛好在他第一任期內爆發全球新冠疫情，美國的民生、經濟都大受打擊，才會導致他只做一任就被踢出白宮。況且美國歷史上，只有過一位2度當選、任期不連續的總統，就是第22任、24任美國總統克里夫蘭（Stephen Grover Cleveland），現在川普即將挑戰這個紀錄，足見他受歡迎的程度。民調不是說不能看，但如果差距是在5%以內，其參考價值是有限的。以賀錦麗的選情來說，她目前的聲勢，可以說是民主黨在歷經1年挫折後的一場「集火」，可即便她的民調看似有起色，在幾個關鍵州分，她與川普的差距也還是沒有拉到5%。幾個關鍵州是指「移民州」的內華達、亞利桑那、喬治亞；以及「鐵鏽帶」的威斯康辛、密西根、俄亥俄、賓州。特別賓州是關鍵中的關鍵，除了它選舉人票數夠多以外，還因為在這些關鍵州裡，比較多的基本盤都還是共和黨，川普或許還可以輸掉賓州，但賀錦麗不行。以立場親民主派的美媒《abc News》21日的民調、賓州為例，賀錦麗僅僅領先川普1.6%。此外，民調還是有死角的，若仔細研究2020年大選地圖，以幾個差距非常小的州份來看，會發現民主黨的支持者大多是在都市區，反觀很多共和黨的選民都不是住在城市，也未必都能接收民調電話，所以接下來要看賀錦麗有無繼續向上衝，把差距真正拉開，以及所謂的民主黨支持者，除了電話做民調以外，究竟會不會都出門投票。還有一個要注意的點，主流外媒常常看到，說川普民調被逆轉、賀錦麗翻盤，但這對川普陣營到底是好事還是壞事？答案是，未必是壞事，甚至還可能幫忙了川普在鄉村地區的催票，這部分的票源是不能被忽視的。以2016年為例，當時的選前民調顯示，川普輸希拉蕊不少，但最後卻是川普橫掃北南，還在白人勞動階層的幫助下，以非常微幅的領先，拿下威斯康辛州、密西根州與賓州，儘管整體選票輸希拉蕊2%，最終選舉人票仍大贏70幾張。拜登的退選，可以說是黨內逼宮的結果，身為副總統的賀錦麗若不頂上去，黨內競爭者會太多，沒時間讓民主黨從頭再選一次，不過副總統的能力往往也會受到諸多質疑。賀錦麗並非民主黨經過漫長初選而產生的候選人，而是在拜登突然宣布退選後才披掛上陣，她與民主黨內利益團體的談判，很可能根本就還沒開始，或是正在倉促進行，這些都是需要時間去妥協的，如果這些團體的利益得不到保障，動員就有失利的風險。