安達祐實離婚2次「出現同居對象」？主演《三日月和貓》學當貓奴

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▲人生起伏跌宕不停的安達祐實談到這部「治癒系」電影也忍不住露出微笑，就連她本人也跟著被這部作品療癒了。（圖／天馬行空提供）

▲《三日月和貓》講述一段因為「貓咪」意外相遇的三個人，一起展開一段奇妙但又溫馨的同居故事。（圖／天馬行空提供）

日本知名女演員安達祐實早在2歲時便以童星身分出道，擁有甜美外型的她即使年過40歲，還是被譽為「日本最強童顏」。偏可愛風格的長相絲毫不影響安達祐實的戲路，大膽又專業的她不僅拍攝過大尺度寫真集，也出演過限制級電影《花宵道中》。在今年出道滿40年的安達祐實決定挑戰新戲路，加入療癒系電影《三日月和貓》與貓咪一起治癒影迷的心。即將在9月14日上映的電影《三日月和貓》，找來安達祐實、倉科佳奈、渡邊圭祐等多位實力派演員一起演繹一段歷經事故、感情變化而面臨人生轉捩點的男女們，因為「貓咪」意外相遇，把這三位毫不相關的的人聚在一起，開啟一段奇妙但又溫馨的同居故事。歷經一段婚姻、去年再次離婚，人生起伏跌宕不停的安達祐實，在談到這部治癒系電影也忍不住露出微笑，坦言自己好久沒有飾演過如此溫和的角色。安達祐實讀原著時看到年齡相仿、人生境遇卻截然不同的角色「小燈」，即使作為主演，還是會忍不住落淚，就連本人也跟著被這部作品療癒了。提到《三日月和貓》中滿滿的貓夥伴，安達祐實悄悄透露自己其實在拍攝期間剛好領養了一隻貓咪，還笑說正好藉由這個機會，可以向有養貓的合作演員倉科佳奈學習如何當一個「好貓奴」。聊到養貓的契機，安達祐實忍不住直言，能在拍攝《三日月和貓》時與現在養的貓相遇，一切就像命中注定的緣分。最後還不忘呼籲觀眾一定要來進電影院，被《三日月和貓》中這三個有點笨拙卻又很努力的人類，以及與他們可愛的貓咪治癒一下。