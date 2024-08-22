東京降暴雨地鐵站入口變瀑布！日本人見「北捷1設計」驚：超用心

日本東京昨（21）日晚間灌入致災性爆雨，時雨量突破100毫米也讓當地多個地鐵車站出現瀑布、地底河。對此，就有日本部落客發現，台灣的台北捷運，入口竟有「貼心設計」防範淹水災情發生，畫面曝光也引發熱議。
日籍部落客「日本人的歐吉桑」今（22）日在臉書發文，提到日本下超級大雨，造成東京地鐵站發生嚴重淹水，但這也瞬間讓他想起，台灣的台北捷運入口「是多麼用心的設計」。
「日本人的歐吉桑」坦言，最初來台灣第一次看到北捷的入口有向上的一段階梯時，覺得有點麻煩，直到這次目睹日本地鐵的情況後，才驚覺原來這個階梯是設計來防災的。
貼文曝光後，隨即引發大批台灣網友共鳴，「台北過去也淹過幾次，慘痛經驗才這樣」、「台灣颱風太多了，真的必須要這樣設計」、「台北捷運藍線有變成上千億打造的滯洪池經驗，後來入口都有特別墊高」、「2001年的納莉颱風，台北MRT淹得也非常慘。捷運板南線停駛了好幾個月」。
回顧20年前台灣曾被納莉颱風重創的事件，2001年9月16日晚上，納莉颱風由台北宜蘭交接處登陸，結果一路在本島滯留長達49小時，為全台帶來驚人雨勢。
而這場致災性的暴雨，也在當時重創台北捷運系統，不但地勢低窪的南港、內湖、汐止災情慘重，連台北車站、捷運板南線、淡水線也都出現淹水災情，北捷更被迫停駛長達3個月。
歷經本次歷史性的災難後，北捷也開始強化防水設施，除了入口有加高樓梯以外，其實還有防水閘門，捷運通行的隧道內，也有大型防水隔艙閘門，避免淹水惡夢再度發生。
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「日本人的歐吉桑」坦言，最初來台灣第一次看到北捷的入口有向上的一段階梯時，覺得有點麻煩，直到這次目睹日本地鐵的情況後，才驚覺原來這個階梯是設計來防災的。
貼文曝光後，隨即引發大批台灣網友共鳴，「台北過去也淹過幾次，慘痛經驗才這樣」、「台灣颱風太多了，真的必須要這樣設計」、「台北捷運藍線有變成上千億打造的滯洪池經驗，後來入口都有特別墊高」、「2001年的納莉颱風，台北MRT淹得也非常慘。捷運板南線停駛了好幾個月」。
回顧20年前台灣曾被納莉颱風重創的事件，2001年9月16日晚上，納莉颱風由台北宜蘭交接處登陸，結果一路在本島滯留長達49小時，為全台帶來驚人雨勢。
而這場致災性的暴雨，也在當時重創台北捷運系統，不但地勢低窪的南港、內湖、汐止災情慘重，連台北車站、捷運板南線、淡水線也都出現淹水災情，北捷更被迫停駛長達3個月。
歷經本次歷史性的災難後，北捷也開始強化防水設施，除了入口有加高樓梯以外，其實還有防水閘門，捷運通行的隧道內，也有大型防水隔艙閘門，避免淹水惡夢再度發生。