台灣好市多竟能為美國本土業務帶來巨大貢獻？紐時點出關鍵原因

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美式大賣場好市多（Costco）深受不少台灣消費者喜愛，豐富的商品數量吸引許多會員，近日紐約時報以長文剖析好市多大受歡迎背後的深層原因，其中也提到了台灣，直指因好市多在台灣和韓國這種東亞國家展店，才能得知亞洲民眾消費偏好，進而讓美國本土好市多供應相關產品。根據《紐約時報》報導，好市多是全球第三大零售商，僅次於亞馬遜和沃爾瑪，但除了每一季的季度報告，好市多甚少透露內部運作狀況和資訊，好市多高層也格外神秘。報導提到，好市多很常被比喻為邪教，因好市多會員一旦加入，就很少離開，全球續約率約為93%，光是上一季，會員費收入就有11.2億美元。報導指出，好市多現在每年在美新增約30家分店，海外展店數量也越來越多，目前在中國有7家分店，未來可能有150家。日本已有33家分店，今年好市多在日、韓、澳洲及中國都將開設新分店，而這些分店為美國本土業務也能帶來影響。紐時先是提到，一名住在加州米爾皮塔斯（Milpitas）的亞裔美國網紅Yutack Kang，經常在網路上發表「好市多裡你不敢嘗試的可疑食物」類型的文章，他也在介紹中時常分享亞洲食物。紐時進一步舉例，好市多在台灣和韓國這些東亞國家進行展店，能夠知曉台灣人和韓國人的購物偏好，這些商業上的購物資料，進而讓公司開始在美國好市多供應紅燒鮑魚、大紅刺參、中式臘肉等產品，提高亞裔美國人對好市多的品牌忠誠度。曾在世界著名的餅乾和休閒食品品牌納貝斯克（Nabisco）擔任產品經理、現為自由撰稿人的舒瓦茲（Susan Schwartz）說，「海外擴張是成長的源泉」，好市多海外展店，也能為美國本土的分店帶來好處。