外資連2賣、今日再調節100.9億　台股開高走低收跌89點

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台北股市今（22）日開高走低，終場下跌89.06點或0.4%，收在22148.83點，日K連3黑，成交量再度縮小到2893.97億元，創今年1月31日以來新低量；三大法人合計賣超84.03億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超100.91億元；投信「連5買」，今日買超17.67億元；自營商（自行買賣）「連4賣」賣超0.79億元，合計三大法人賣超84.03億元。美國聯準會昨日公布會議紀要，多數官員認為9月降息是合適的，激勵美國股市昨日全數走高，其中費半指數上漲逾1%，也激勵台北股市今日小開高，開盤上漲16.7點、來到22237.89點，不過在權值股無力之下，盤中跳水翻黑，最低來到22096.26點，下跌141.64點，不過尾盤有族群點火撐盤，終場跌點收斂到89.06點或0.4%，收在22148.83點，日K連3黑，成交量再度縮小到2893.97億元，創今年1月31日以來新低量。中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開高走高，最高來到270.75點，終場上漲1.38點或0.51%，來到269.76點，力守所有均線。今日電子成交比重成功回到6成以上、來到62%。不過權值股卻呈現跌多漲少，權王台積電開盤在平盤，盤中最高上漲6元、來到964元，不過隨後跳水翻黑，最低來到948元，終場下跌7元或0.73%，收在951元，壓抑大盤指數就有56點；鴻海開盤上漲0.5元、來到184元，隨後也同步跳水翻黑，最低來到179元，終場下跌4元或2.18%，收在179.5元，壓抑大盤指數就有19點；只有聯發科力守紅盤，開盤上漲10元、來到1230元，雖然一度翻黑，不過隨後立即走高，最高來到1240元，終場上漲10元或0.82%，來到1230元。今日個股成交量排行榜前五名：錸德、中信金、訊舟、擎亞、鴻海；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、世芯-KY、華城、精材。