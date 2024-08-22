8月颱風「半個月6生成」超出平均　專家曝這年更扯：10天長出6顆

8月中旬開始，台灣所處的西北太平洋相當熱鬧，因為大低壓帶不穩定的環境，颱風像是「趕進度生成」，從8月11日至8月20日，10天內連續4個颱風出現，加上8月21日生成的「珊珊颱風」、8月8日的「瑪莉亞颱風」，15天就有6個颱風生成，上演多次雙颱、三颱共舞的場面，不過在歷史上，「10天4颱風」、「15天6颱風」還不是最多、最快，在2018年的8月11日至8月20日，曾出現「10天6颱風」的驚人案例。
回顧今年8月颱風動態，在凱米颱風侵台後，西北太平洋曾進入一段颱風平靜期，在大低壓帶成形後，從8月11日開始，山神颱風、安比颱風、悟空颱風、雲雀颱風陸續生成，前後還有瑪莉亞颱風和珊珊颱風，但幸好這6個颱風大多在日本東南方成形，對台灣沒有影響，若再看過往數據，西北太平洋8月份整月平均有大約5.5個颱風生成。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，若統計1951年至2023年，每10天中颱風生成數顯示，2018年8月11日至8月20日，共有破紀錄的6個颱風生成，分別是麗琵、貝碧佳、赫克特、棕櫚、蘇力、西馬隆，路徑也是對台灣接無影響。
賈新興解釋，今年父親節後颱風接力生成，主要原因除了「副熱帶高壓偏弱」外，日本東南方到琉球處於「季風大低壓帶」也是一大要素，颱風是低氣壓旋轉氣流，它發展除了海溫高這項基本條件外，大低壓的環境能夠提供熱帶系統旋轉的動力，在這樣的背景條件下，小系統就很容易慢慢發展起來。
但這些颱風都「破破爛爛的！」賈新興說：「雖然颱風有了良好的發育環境，內部各個系統就會相互競爭，誰的雲系多、轉得起來，就都有機會發展成颱風。」
但彼此競爭意味著每個颱風強度都不強，且8月中，颱風生成的位置「緯度偏高」，越高緯度的海溫越低，能提供的能量越弱，加上高緯度還有西風系統，附近的垂直風切較強，都是導致包括瑪莉亞、山神、悟空發育不良的主因，
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，若統計1951年至2023年，每10天中颱風生成數顯示，2018年8月11日至8月20日，共有破紀錄的6個颱風生成，分別是麗琵、貝碧佳、赫克特、棕櫚、蘇力、西馬隆，路徑也是對台灣接無影響。
賈新興解釋，今年父親節後颱風接力生成，主要原因除了「副熱帶高壓偏弱」外，日本東南方到琉球處於「季風大低壓帶」也是一大要素，颱風是低氣壓旋轉氣流，它發展除了海溫高這項基本條件外，大低壓的環境能夠提供熱帶系統旋轉的動力，在這樣的背景條件下，小系統就很容易慢慢發展起來。
但這些颱風都「破破爛爛的！」賈新興說：「雖然颱風有了良好的發育環境，內部各個系統就會相互競爭，誰的雲系多、轉得起來，就都有機會發展成颱風。」
但彼此競爭意味著每個颱風強度都不強，且8月中，颱風生成的位置「緯度偏高」，越高緯度的海溫越低，能提供的能量越弱，加上高緯度還有西風系統，附近的垂直風切較強，都是導致包括瑪莉亞、山神、悟空發育不良的主因，