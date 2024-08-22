8月颱風「半個月6生成」超出平均　專家曝這年更扯：10天長出6顆

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▲今年8月中，颱風趕進度生成，8月11日至8月20日，就有連續4個颱風出現，前後還有瑪莉亞颱風和珊珊颱風。（圖／賈新興提供）

▲2018年8月11日至8月20日，共有破紀錄的6個颱風生成，其中還有2個在同一天生成。（圖／賈新興提供）

8月中旬開始，台灣所處的西北太平洋相當熱鬧，因為大低壓帶不穩定的環境，颱風像是「趕進度生成」，從8月11日至8月20日，10天內連續4個颱風出現，加上8月21日生成的「珊珊颱風」、8月8日的「瑪莉亞颱風」，，上演多次雙颱、三颱共舞的場面，，在2018年的8月11日至8月20日，曾出現「10天6颱風」的驚人案例。回顧今年8月颱風動態，在凱米颱風侵台後，西北太平洋曾進入一段颱風平靜期，在大低壓帶成形後，從8月11日開始，山神颱風、安比颱風、悟空颱風、雲雀颱風陸續生成，前後還有瑪莉亞颱風和珊珊颱風，但幸好這6個颱風大多在日本東南方成形，對台灣沒有影響，若氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，若統計，分別是麗琵、貝碧佳、赫克特、棕櫚、蘇力、西馬隆，路徑也是對台灣接無影響。賈新興解釋，今年父親節後颱風接力生成，主要原因除了「副熱帶高壓偏弱」外，日本東南方到琉球處於「季風大低壓帶」也是一大要素，，在這樣的背景條件下，小系統就很容易慢慢發展起來。但這些颱風都「破破爛爛的！」賈新興說：「雖然颱風有了良好的發育環境，。」但彼此競爭意味著每個颱風強度都不強，且8月中，颱風，能提供的能量越弱，加上，都是導致包括瑪莉亞、山神、悟空發育不良的主因，