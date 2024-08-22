2024載板市場看旺！ABF三雄股價飆　景碩漲停、欣興漲逾半根停板

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台北股市今（22）日開高走低，終場下跌89.06點或0.4%，收在22148.83點，日K連3黑，成交量再度縮小到2893.97億元，創今年1月31日以來新低量。不過PCB載板卻受惠利多消息逆勢走高，其中銘旺科、景碩更是亮燈漲停。蘋果iPhone 16系列新機問世進入倒數計時，有消息傳出蘋果將於美西時間9月10日（台灣時間9月11日）舉辦秋季新品發表會。這也代表著新機上市剩不到一個月，台灣蘋果供應鏈也加緊趕工備貨。此外，台灣電路板協會（TPCA）預估今年全球載板市場達到153.2億美元（約新台幣4900億元），年增14.8%，台灣為全球市場最大載板供應商欣興又名列世界前五大供應商，可望大幅受惠。欣興7月營收突破100億元、達新台幣100.51億元，創19個月來新高。第二季營收為新台幣278.77億元，創6季以來新高，但毛利率下滑爲13.21%，季減3.05個百分點、年減7個百分點；第二季稅後純益為新台幣15.95億元，季減34.45%、年減33.22%；單季每股純益1.05元。上半年營收 為新台幣542.8億元，毛利率14.69%、年減5.7個百分點；上半年稅後純益為新台幣40.29億元，年減37.86%，每股純益2.65元。載板三雄其餘的財報表現則看到，景碩上半年獲利為新台幣1.13億元，年增318.5%，EPS 0.25元，已超越2023全年的0.11元，但與2022年的15.47元相比，表現仍較為疲弱；南電則受首季虧損拖累，第二季未能全數彌平虧損，上半年虧損0.05元，較去年同期轉虧。景碩則是因為先前因傳出打入輝達GB200供應鏈，法人看好，隨著第三季AI相關高階ABF載板開始出貨，稼動率提升，有助景碩下半年獲利表現。不過亞系外資先前預期，AI需求持續暢旺，將推升ABF載板需求成長，尤其看好欣興，重申其「買進」評等，目標價由250元調高至279元；亞系外資也預估景碩今年第4季毛利率將成長至31.8%，將景碩評等由「中立」調高至「買進」，目標價則由106元調高至163元；南電則重申「中立」評等，目標價由203元調降至191元。利多加持激勵今日載板三雄股價有亮麗表現，其中景碩亮燈漲停來到113元，欣興上漲超過半根停板，收復5日線、月線得而復失，南電則是上漲逾2%。熱度也擴散到PCB族群，銘旺科也來到漲停價33.2元，台虹逼近漲停上漲逾9%，寶得利上漲逾4%，毅嘉上漲逾3%。