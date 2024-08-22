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前主委爆造勢沒花錢　民眾黨台南黨部7天後回應了

記者陳威叡／台北報導

▲柯文哲參選2024總統大選，民眾黨台南市黨部前主委質疑，是自己向台南市府租借場地沒有租金，事隔7天後台南市黨部發出聲明回應。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲柯文哲參選2024總統大選，民眾黨台南市黨部前主委質疑，是自己向台南市府租借場地沒有租金，事隔7天後台南市黨部發出聲明回應。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
民眾黨爆出假帳爭議，風波至今未平息，未料期間台南市黨部前主委蔡宛秦先是發表「不自殺聲明」，日後又加碼爆料，台南造勢場地費達475萬元，但是自己跟台南市府申請合法路權，跟本沒有花到錢，質疑怎麼會有場地費租金問題，而事隔一週後地方黨部今（22）日發表聲明，稱台南造勢吸引萬人到場，既然活動已圓滿落幕，「盼有心人就此打住，勿讓外界有見縫插針機會」。

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對於蔡宛秦發表「不自殺聲明」，又加碼爆料台南造勢場地是自己與台南市府申請合法路權，跟本沒有花到錢。對此民眾黨台南市黨部在事隔7天後發表聲明。

台南市黨部聲明表示，選戰期間不管是黨務人員、工作人員以及承包廠商，都極盡可能做出努力，舉辦造勢活動，需要各方協調溝通，顧及方方面面力求活動完美，最終結果也證明，台南造勢活動在眾人努力下吸引超過萬人到場，為柯文哲總統大選凝聚氣勢，既已圓滿落幕，「盼有心人就此打住，勿讓外界有見縫插針機會」。

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