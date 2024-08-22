白委坦承亂帳門傷民眾黨　立院新會期會先把自己鬍子刮乾淨

我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院9月即將展開新會期，民眾黨團副總召、立委吳春城今（22）日坦承，近期政治獻金亂帳案對民眾黨產生相當程度的衝擊，「但民眾黨也會利用這次機會先把自己鬍子刮乾淨」，在預算會期中持續幫人民看緊荷包，「把政府、官員的鬍子刮乾淨」。吳春城指出，總統賴清德已就職滿百日，為突破國會朝小野大、總得票數未過半的少數總統困局，賴採取「破壞性的創新」策略，目前看起來似乎頗有斬獲，卻也造成立法部門與行政部門的關係緊張。吳春城強調，他要提醒賴總統，「非常的破壞」之後一定要有「非常的建設」，才能促成國家進步；否則「光有破壞沒有建設」，國家只會走上衰敗之路。吳春城新會期接任黨團副總召，對於下個會期的展望，他則認為預算會期是行政單位能否落實施政內容的關鍵，行政部門一定要提出能讓人民耳目一新的建設方案。若編列的預算還是過去那一套，甚至延續過去被詬病的事情，那勢必無法達成「非常建設」的效果，很快就會面對人民的檢驗。他並強調，在野黨沒有行政權也沒有政府資源，只能善盡監督之責，做好稱職的在野黨角色。