北捷推出「超狂新服務」！西門站內開賣日本拉麵　還能爽喝手搖飲

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▲拉麵機一旁還有「無人自助飲品機」，讓旅客能迅速享受到兩種美味。（圖／北捷公司）

▲現場品嘗過的民眾分享，這個無人拉麵味道跟廚師煮得不相上下，「感覺不出來是機器煮的」。（圖／北捷公司）

台北捷運站裡竟然能吃到熱騰騰的日本拉麵！台北捷運公司近期宣布，在西門站1號出口下方大廳，設置了「無人自助拉麵機」以及飲食區，只要90秒就能享用一碗熱騰騰的美味拉麵，還能買到手搖飲，體驗在捷運站內吃東西的新奇感。台北捷運公司與優豈股份有限公司合作，在西門站近1號出口推出「無人自助拉麵機」，利用高科技自動化設備製作餐點，為西門站旅客補充逛街元氣，採電子支付、悠遊付等方式付款。而拉麵機一旁還有「無人自助飲品機」，讓「機械手臂」製作「手搖飲」，讓消費者邊觀賞飲料製作過程，一旁還有座位區，讓旅客能坐著吃到拉麵、手搖飲雙重享受。據現場品嘗過的民眾分享，這個無人拉麵味道跟廚師煮得不相上下，「感覺不出來是機器煮的」。台北捷運公司指出，未來預計規劃捷運更多站點，滿足消費者的需求。此外，目前合作廠商已與新加坡企業發展局「ESG」計畫合作，規劃食品標準與自動化模式，希望在兩年內可以拓展到新加坡的一百個點位。