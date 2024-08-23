今起吃3天！7-11思樂冰、全家霜淇淋買一送一　哈根達斯買10送10

周末放假不吃冰要幹嘛！處暑節氣過後，全台依然熱爆，高溫消暑利器來了，全家霜淇淋、7-11霜淇淋都祭出買一送一，不只如此，7-11思樂冰、酷聖石冰淇淋3oz也是買一送一；義美食品則晚一天接棒，祭出草莓霜淇淋聖代買一送一；哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕則有買10送10，《NOWnews》整理近期冰品優惠一文掌握。
🟡7-ELEVEN
天熱吃冰消暑最爽快，7-11自8月23日至8月25日限時3天，周五六日到門市憑icash Pay支付，享霜淇淋買一送一優惠，包括前（21）日最新上市的新口味「統一木瓜牛乳霜淇淋」，每支平均特價25元，神還原兒時的滋味。
8月23日至8月25日這三天也同步祭出思樂冰特大杯、酷聖石冰淇淋3oz系列買一送一，特大杯思樂冰平均特價23元，但同樣限用icash Pay支付。此外，7-11自9月4日至10月1日將推出新口味「水蜜桃風味思樂冰」，屆時還能加15元搭配「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，每顆咬下都爆出水蜜桃汁。
🟡全家便利商店
全家霜淇淋買一送一也來了，每周五六日限時3天登場的「全家康康5」，5樣商品5折起，8月23日至25日主打全家霜淇淋買一送一，且不限口味，平均單支特價25元。目前全家檔期口味是和YouTuber千千「水水灶咖」合作，聯名推出「是芭樂系霜淇淋」，以及之前熱銷的「木瓜牛奶霜淇淋」也同步回歸。
🟡義美食品
愛吃草莓霜淇淋別錯過，義美食品晚一天開跑，自8月24日至8月26日限定3天，發動草莓霜淇淋聖代買1送1，以郁奶香霜淇淋為基底，加上酸甜的草莓凍乾，最後撒上草莓粉，單杯原價65元、平均特價33元，每人限購2組，會員不再享9.5折。
🟡哈根達斯買10送10
若是想大口吃哈根達斯，現在也是補貨最佳時機，8月21日至9月3日在7-11、全家便利商店同步祭出優惠，包括哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕任選，兩大超商都是買2送1、買10送10。
📍以迷你杯129元買10送10試算：
◼️7-11：8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。
◼️全家：8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。
📍集點贈品比較：
◼️7-11：單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶（限量7500個）。
◼️全家：單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。
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天熱吃冰消暑最爽快，7-11自8月23日至8月25日限時3天，周五六日到門市憑icash Pay支付，享霜淇淋買一送一優惠，包括前（21）日最新上市的新口味「統一木瓜牛乳霜淇淋」，每支平均特價25元，神還原兒時的滋味。
8月23日至8月25日這三天也同步祭出思樂冰特大杯、酷聖石冰淇淋3oz系列買一送一，特大杯思樂冰平均特價23元，但同樣限用icash Pay支付。此外，7-11自9月4日至10月1日將推出新口味「水蜜桃風味思樂冰」，屆時還能加15元搭配「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，每顆咬下都爆出水蜜桃汁。
🟡全家便利商店
全家霜淇淋買一送一也來了，每周五六日限時3天登場的「全家康康5」，5樣商品5折起，8月23日至25日主打全家霜淇淋買一送一，且不限口味，平均單支特價25元。目前全家檔期口味是和YouTuber千千「水水灶咖」合作，聯名推出「是芭樂系霜淇淋」，以及之前熱銷的「木瓜牛奶霜淇淋」也同步回歸。
🟡義美食品
愛吃草莓霜淇淋別錯過，義美食品晚一天開跑，自8月24日至8月26日限定3天，發動草莓霜淇淋聖代買1送1，以郁奶香霜淇淋為基底，加上酸甜的草莓凍乾，最後撒上草莓粉，單杯原價65元、平均特價33元，每人限購2組，會員不再享9.5折。
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若是想大口吃哈根達斯，現在也是補貨最佳時機，8月21日至9月3日在7-11、全家便利商店同步祭出優惠，包括哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕任選，兩大超商都是買2送1、買10送10。
📍以迷你杯129元買10送10試算：
◼️7-11：8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。
◼️全家：8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。
📍集點贈品比較：
◼️7-11：單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶（限量7500個）。
◼️全家：單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。
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