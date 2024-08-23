今起吃3天！7-11思樂冰、全家霜淇淋買一送一　哈根達斯買10送10

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▲7-11霜淇淋自8月23日至8月25日限時3天買一送一。（圖／業者提供）

▲7-11思樂冰特大杯限時3天買一送一。（圖／業者提供）

▲7-11自9月4日起推出新口味「水蜜桃風味思樂冰」，可加購「拉拉山水蜜桃爆爆珠」。（圖／業者提供）

▲全家便利商店8月23日至8月25日限時3天，霜淇淋不限口味買一送一。（圖／業者提供）

▲全家和YouTuber千千「水水灶咖」合作，推出芭樂系霜淇淋、木瓜牛奶霜淇淋。（圖／業者提供）

▲義美食品8月24日至8月26日限定3天，草莓霜淇淋聖代買1送1。（圖／業者提供）

▲7-11推出冰品年度最優惠，哈根達斯任選買2送1、買10送10。（圖／業者提供）

▲7-11贈品可換手提保冰桶，全家可換摺疊收納箱或160元全家紅利金。（圖／記者黃韻文攝、業者提供）

周末放假不吃冰要幹嘛！處暑節氣過後，全台依然熱爆，高溫消暑利器來了，，《NOWnews》整理近期冰品優惠一文掌握。天熱吃冰消暑最爽快，，包括前（21）日最新上市的新口味「統一木瓜牛乳霜淇淋」，每支平均特價25元，神還原兒時的滋味。特大杯思樂冰平均特價23元，但同樣限用icash Pay支付。此外，7-11自9月4日至10月1日將推出新口味「水蜜桃風味思樂冰」，屆時還能加15元搭配「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，每顆咬下都爆出水蜜桃汁。全家霜淇淋買一送一也來了，每周五六日限時3天登場的「全家康康5」，5樣商品5折起，目前全家檔期口味是和YouTuber千千「水水灶咖」合作，聯名推出「是芭樂系霜淇淋」，以及之前熱銷的「木瓜牛奶霜淇淋」也同步回歸。愛吃草莓霜淇淋別錯過，，以郁奶香霜淇淋為基底，加上酸甜的草莓凍乾，最後撒上草莓粉，單杯原價65元、平均特價33元，每人限購2組，會員不再享9.5折。若是想大口吃哈根達斯，現在也是補貨最佳時機，8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶（限量7500個）。單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。