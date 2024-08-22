中秋烤肉4家外帶優惠！乾杯「1人375」爽吃和牛　米其林餐廳參戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲乾杯集團旗下電商事業「乾杯超市」看準商機，推出10款中秋禮盒並擴大銷售通路。（示意圖／乾杯集團提供）

▲米其林一星A CUT牛排館首度推出「星級禮盒」，由行政總主廚凌維廉「親自嚴選」。（圖／A CUT提供）

▲台中日月千禧酒店的極炙牛排館特別獻出中秋燒烤生鮮食材外賣，產品包含A5日本和牛紐約客等肉類與海鮮。（圖／台中日月千禧酒店提供）

▲安永鮮物健康超市攜手胡同燒肉，推出超值豪華燒烤組。（圖／安永鮮物提供）

中秋節將來，吃烤肉是台灣特有習俗，各業者也推出外帶產品並有優惠。像是乾杯集團旗下電商品牌「乾杯超市」推出中秋強大陣容，端出一人只要375元就可大啖日本A5和牛的燒肉派對箱、老饕級燒肉禮盒，最低42折起，再享最高價值5700元超值好康。米其林一星餐廳ＡCUT，有罕見的「老和牛」各部位所組合成的「豪華星級肉品禮盒」。安永鮮物攜手胡同燒肉推出「珍饌御品海陸燒烤禮盒」，愈早訂購優惠愈大。乾杯超市今年精選日本A5和牛肋眼牛排、牛五花、經典薄切牛舌、西班牙Bellota伊比利豬涮涮燒等燒肉店明星商品推出燒肉箱、燒肉禮盒兩大系列、多達10款不同生鮮組合。主打每人375元，就能吃到日本A5和牛、總重超過1.6公斤肉量「雙倍和牛超值派對箱」，原價7,162元下殺超低4.2折，優惠價只要2,999元，適合6~8人烤肉派對，為高CP值首選。想吃得更高檔，不能錯過「老乾杯 菲力肋眼和牛燒肉禮盒」集結5款不同日本A5和牛部位，一次品嚐菲力、肋眼，享近半價優惠只要4,299元。以及被稱為世界上最好吃的豬肉「伊比利豬燒肉禮盒」，能品嚐到Bellota等級3種精選部位，搭配乾杯經典燒肉醬、椒鹽粉調味，中秋限定優惠只要2,599元。即日起可在7-ELEVEN超商及乾杯超市、MOMO購物網、蝦皮等5大電商通路訂購，還能透過UberEat外送隨點即送、LINE贈禮也行。乾杯超市還加碼優惠，即日起至9月17日，凡購買任一中秋燒肉組，即贈西班牙Bellota伊比利豬肋條與乾杯超市4,800元現金抵用券，為民眾加菜。還可享日本A5和牛肋眼牛排享35折加購價999元(原價2,999元)。另有「滿額禮」最高贈送日本A5和牛菲力牛排，價值2,699元。總價值最高超過5,700元。另外還有100%選用8-9級澳洲和牛做出的「乾杯好運犇放和牛牛肉乾禮盒」，分有「燒肉風味」、「麻辣乾碟風味」兩款，10包的大份量，中秋限定享72折為1,999元。米其林一星A CUT牛排館首度推出「星級禮盒」，A CUT行政總主廚凌維廉「親自嚴選」，內含澳洲8-9級A legacy純草飼老和牛紐約克、澳洲8-9級A legacy純草飼老和牛板腱、澳洲7+ROAM純草飼老和牛肋眼、澳洲ROAM純草飼老和牛厚切牛舌，份量約為四人份，適合親人好友一同大啖和牛，每份售價6,600元，即日起開賣。「豪華星級肉品禮盒」中包含別具盛名的「A Legacy純草飼老和牛」在南澳「Limestone coast」純天然放養，該海岸擁有如「藍寶石」般的純淨環境，和牛飼養時間長達8年以上，肉質油脂呈鵝黃琥珀色澤，口感具有堅果、奶油、起司等香氣，頂級肉品罕見稀有。凌維廉說：「這些頂級肉品非常適合炭烤，將肉逼出香氣，烤前可先灑上些許海鹽，突顯風味，越嚼越香，尾韻帶有奶油香味」。台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館特別獻出中秋燒烤生鮮食材外賣，產品包含A5日本和牛紐約客，油花均勻細緻、肉質緊實、軟嫩中略帶嚼勁，其他還有美國極佳級肋眼牛排、美國骰子牛菲力、西班牙伊比利帶骨豬、紐西蘭小羔羊排、法式香草櫻桃鴨胸。海鮮類則有蒜味奶油北海道干貝、希臘風味石斑鮮魚燒烤盒，另提供精選蔬菜盤(含綠櫛瓜、小紅蘿蔔、帶殼玉米筍、美國綠蘆筍、香菇)，每項售價420元~1,480元，任買兩款(不含精選蔬菜盤)即贈精選蔬菜盤一組或精選紅酒一瓶(僅贈送一次，不累贈)。中秋燒烤鮮食外賣8月29日至9月17日接受訂購，提貨期間為9月1日-9月17日11:00-21:00。安永鮮物健康超市攜手胡同燒肉推出「珍饌御品海陸燒烤禮盒」，嚴選海鮮食材與頂級燒烤牛肉等，總共11件精選商品，包含來自北海道的生食級干貝、海老王樣白蝦、船凍透抽和日式蒲燒鰻。而本次燒烤組合中的美國安格斯背肩牛排絕對是肉食愛好者的夢幻之選，以細緻的肉質和濃郁的風味著稱；而澳洲和牛霜降肉片則有豐富油花，帶來極嫩口感，組合內含胡同秘製烤肉醬和秘製椒鹽罐。即日起至8月25日訂購，享超早鳥優惠價2,980元；而8月26日至9月8日也有3,180元預購價，9月9日起至9月17日則為3,350元。