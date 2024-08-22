台積電穩居全球晶圓代工霸主！62％市占率遙遙領先　三星苦苦追趕

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台灣的護國神山台積電（TSMC）搭上AI熱潮，在全球半導體晶圓代工持續佔據主宰地位，根據市場研究公司資料，今年第2季全球晶圓代工營收較上一季成長約9％，跟去年同期相比成長23％，而台積電在全球晶圓代工仍以62％市占率穩居領先。根據韓國媒體《BusinessKorea》報導，市場研究公司「Counterpoint Research」於22日公布數據顯示，今年第2季全球晶圓代工營收較第1季成長約9％，跟去年同期相比成長23％，晶圓代工市場表現強勁，主要受惠於AI熱潮推動的廣泛需求。台積電在全球晶圓代工以62％市占率保持領先，跟今年第1季大致持平。報導指出一直到2026年，台積電的3奈米製程生產已經排滿。緊追台積電之後的是三星電子，獲得13％市占率，三星電子的代工業務主要來自於行動應用，且三星電子正全力開發3奈米製程和2奈米製程，希望爭奪AI高效能運算（HPC）客戶。排在三星之後的則是中芯國際和聯電，市占率各有6％，再來是格羅方德 （GlobalFoundries Inc）的5％，這些公司都專注於成熟製程。《BusinessKorea》報導也指出，由於代工業務正面臨重大困難，英特爾（Intel）並未參與Counterpoint Research的調查，英特爾晶圓代工部門光在今年上半年就虧損53億美元，除了微軟之外缺乏其他大客戶，是英特爾的主要問題。報導最後展望全球晶圓代工市場，認為台積電的策略性投資和技術進步使其能夠保持領先地位，三星電子搶進AI與高效能運算客戶，希望縮短與台積電差距的努力受到關注，而英特爾落難則突顯出晶圓代工產業的競爭激烈。