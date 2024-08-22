女股神沉船！方舟投資人年報酬率嚇人 分析師：見過最大失敗之一

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過去被譽為「女股神」的方舟投資（Ark Invest)執行長伍德（Cathie Wood），由於近期方舟投資操作狀況慘烈，屢屢遭調侃。美國權威投資評級機構「晨星」（Morningstar）分析師指出，方舟旗艦基金投資人平均年報酬率竟是-17%，直言是自己看過最大規模失敗的投資之一。根據《巴隆周刊》報導，伍德的方舟旗艦基金經歷了大幅波動，投資者不僅錯過了股市上漲收益，還承受了巨額損失。晨星數據顯示，方舟基金投資自2014年成立以來，年均回報率約為9.7%，大致符合投資人投資回報率預期，但這支基金投資人過去一年的平均年報酬率為-17%。晨星分析師普塔克（Jeffrey Ptak）指出，過去12個月，投資者從這支基金中撤出了約22億美元（約新台幣703億元），是他在基金行業中見過的最大規模的失敗之一。他指出，過去五年方舟瘋狂波動，標普500指數的價值約增加一倍。如果投資人存粹將錢放進標普500指數基金不動，每年也能賺得15%的報酬率，但ARKK投資人卻損失17%。報導指出，伍德在新冠肺炎疫情期間大膽押注特斯拉和Zoom 等科技股，讓方舟旗艦基金的價值在2020年翻倍，但在2022年方舟旗艦基金暴跌67%，資產大幅縮水。持有的Zoom、Roku和Roblox等股價下跌，以致出現鉅額虧損。