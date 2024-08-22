好天氣快掰了！明起台灣「整片濕透」　珊珊颱風將轉中颱登陸日本

維持不到幾天的好天氣又快結束了！中央氣象署預報員徐仲毅表示，明天開始到週日（8/23至8/25）水氣增多，午後雷陣雨雖然還是以山區為主，但會擴及到西半部平地，且同樣有局部較大雨勢發生機率；氣溫則一樣較為悶熱，大台北、花東、西南部內陸要留意攝氏36度以上氣溫；此外，珊珊颱風預估在週末增強為中颱，並在下週有機會登陸日本。
明天天氣有變化 週末半個台灣防大雨
徐仲毅指出，明天水氣略增，但還是偏少，午後北部、東半部及各地山區仍有「局部短暫雷陣雨」，且對流發展旺盛，還是要注意較大雨勢的出現；各地白天高溫普遍在攝氏33至35度，大台北、花東、西南部內陸地形影響，感受更加高溫炎熱，可能超過攝氏36度，外出請注意防曬並多補充水分。
週六、週日水氣稍微增加，台灣各地及外島中午前多雲到晴，午後雷陣雨區域擴大，包括西半部地區及各地山區都要留意午後雷陣雨，並且有局部較大雨勢發生的機率。
下週低壓帶再影響 旅日注意珊珊颱風
徐仲毅說明，下週一起天氣變化較大，由於太平洋高壓減弱、台灣東方低壓帶靠近，整體環境變得不穩定，午後雷陣雨區域較廣，各地可能有局部性大雨，中南部不只在午後有雨勢，清晨至上午也會下起局部短暫陣雨，目前預估一直到下週三（8/28），都會維持類似天氣型態。
針對今天生成的珊珊颱風，徐仲毅說則表示，它距離台灣較遠，並無直接影響，但路徑往北朝日本移動，近期已不到10公里的時速在海上飄，氣象署預估珊珊最快再48小時就可能增強為「中度颱風」，以目前路徑來看，珊珊颱風很有可能在下週二至下週三登陸日本，有旅日行程的民眾一定要特別留意天氣動態和相關航班資訊。
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徐仲毅指出，明天水氣略增，但還是偏少，午後北部、東半部及各地山區仍有「局部短暫雷陣雨」，且對流發展旺盛，還是要注意較大雨勢的出現；各地白天高溫普遍在攝氏33至35度，大台北、花東、西南部內陸地形影響，感受更加高溫炎熱，可能超過攝氏36度，外出請注意防曬並多補充水分。
週六、週日水氣稍微增加，台灣各地及外島中午前多雲到晴，午後雷陣雨區域擴大，包括西半部地區及各地山區都要留意午後雷陣雨，並且有局部較大雨勢發生的機率。
下週低壓帶再影響 旅日注意珊珊颱風
徐仲毅說明，下週一起天氣變化較大，由於太平洋高壓減弱、台灣東方低壓帶靠近，整體環境變得不穩定，午後雷陣雨區域較廣，各地可能有局部性大雨，中南部不只在午後有雨勢，清晨至上午也會下起局部短暫陣雨，目前預估一直到下週三（8/28），都會維持類似天氣型態。
針對今天生成的珊珊颱風，徐仲毅說則表示，它距離台灣較遠，並無直接影響，但路徑往北朝日本移動，近期已不到10公里的時速在海上飄，氣象署預估珊珊最快再48小時就可能增強為「中度颱風」，以目前路徑來看，珊珊颱風很有可能在下週二至下週三登陸日本，有旅日行程的民眾一定要特別留意天氣動態和相關航班資訊。