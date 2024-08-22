房市限貸令央行出招！出面施壓掀爆違約潮疑慮　央行再發聲明喊話

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新青安政策帶動房市續燒，銀行房貸接近滿水位，市場傳出銀行祭出限貸令，撥款延後，甚至調高房貸利率「以價制量」，中央銀行近日陸續找來國銀高層「喝咖啡」，並由央行總裁楊金龍親自坐鎮，引發外界質疑恐「加深民眾違約風險」，對此，中央銀行今（22）日再次聲明，籲請銀行自主管理不動產貸款，是為了避免過多信用資源流向不動產市場；銀行也應自行衡酌貸放措施，避免引發不必要的紛擾。央行表示，會籲請銀行自主管理不動產貸款總量，旨在促請銀行合理配置信用資源，避免過多信用資源流向不動產市場，尤其是流向非自住之投資客或投機客；不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金。央行也指出，今（2024）年6月以來，財政部督導公股銀行優化「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，積極查核投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，以落實新青安貸款自住政策目的。而央行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋貸款等前提下，自主管理不動產貸款總量，與財政部相關措施之政策目的一致；且考量各銀行均有不動產貸款監控管理機制，且資產規模、營運特性有所不同，因此，央行係以道德勸說方式，請銀行依據自身經營情況，研提未來一年自主管理之不動產貸款具體量化改善方案，俾以漸進方式強化銀行不動產貸款之風險管理。央行籲請銀行自主管理不動產貸款，係從總量及信用資源合理配置著眼，並不涉及對個案之約束，銀行應從法令、契約及營業政策等因素，自行衡酌貸放措施，並避免引發媒體所指稱「加深民眾違約風險」等不必要之紛擾。