央行限貸令遭批「加深違約風險」　四大聲明駁：只是針對投資客！

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全民瘋買房，銀行不動產放貸比達28%警戒線(上限30%)，央行(21)日證實已出手「道德勸說」國銀自主管理，被業者批「加深民眾違約的風險」，央行今(22)日再度發布四大聲明，強調「未干預首購，都更、危老重建，更沒有干涉房貸個案。」中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄認為，「台灣目前已有許多金融管制，相關政策、法令已非常嚴苛，沒必要再出手干預，此次再緊縮，加深民眾違約的風險。」一、此次約談各家銀行，是為促請銀行合理配置信用資源，避免過多信用資源流向不動產市場，尤其是流向非自住之投資客或投機客。此舉不會影響「首購」、「都更危老融資」、「社宅政策」、「企業購建自用廠辦」所需之資金。二、財政部6月積極查核「新青安貸」投資客、人頭戶及貸後轉租等情形，落實新自住政策目的；而央行則是在不影響「自用、首購」貸款前提下，籲請銀行自主管理，政策目的性一致。三、各銀行內部均有不動產貸款監控管理機制，且資產規模、營運特性有所不同，故是以「道德勸說」方式，請銀行研提未來一年自主管理之不動產貸款具體量化改善方案，強化銀行不動產貸款之風險管理。四、銀行自主管理不動產貸款，是從總量及信用資源進行合理配置，並不涉及對個案之約束，銀行應從法令、契約及營業政策等因素，自行衡酌貸放措施，並避免引發媒體所指稱「加深民眾違約風險」等不必要之紛擾。