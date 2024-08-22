小泉進次郎也想選！自民黨選舉罕現青壯年之爭　矢板明夫看好他

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▲日本首相岸田文雄14日宣布不會參選9月舉行的自民黨總裁選舉。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本經濟安全保障大臣小林鷹之19日宣布參選。（圖／美聯社／達志影像）

日本執政黨自民黨即將在9月27日舉行總裁選舉（黨魁選舉），預計於9月12日發布公告，9月27日進行投開票，自公告至投開票間隔15天，創1995年現行規定設立以來最長的一次選舉。繼現年49歲的日本前經濟安保大臣小林鷹之宣布參選之後，傳出43歲的前環境大臣小泉進次郎也考慮參選，此次選舉有超過10位議員透露參選意願，預計將會上演激烈選戰。綜合日媒報導，日本首相岸田文雄自2021年9月底當選自民黨第27任總裁，並在同年10月接任首相，如今3年任期將在今年9月屆滿，因此自民黨也將在此之前舉行總裁選舉。不過岸田文雄在本月中旬宣布將不競選連任，這也意味著日本首相將換人當。日媒分析，這是由於岸田內閣支持率持續低迷導致黨內「逼宮」聲浪不斷，不得不放棄尋求連任。而岸田文雄的退出，也使得自民黨總裁、日本首相大位的競爭白熱化，目前已有超過10人有意角逐，其中令人關注的是，這次的總裁之爭很可能出現青壯年對決的場面。一名自民黨相關人士透露，前日相小泉純一郎之子、現任環境大臣小泉進次郎，已經向周圍人士表達有意參選。相關人士表示，小泉進次郎已經向黨內青壯派人士表達參選意願，表明「我將參選總裁，這麼多年來一直一起努力，現在是來打個招呼了。」小泉進次郎也拒絕了其他有意競逐「後岸田時代」人選提出的支持請求，明確指出因為正在進行參選準備，「所以不能支持你」。小泉進次郎雖然對參選表達了積極態度，但一直避免明確表態，僅表示「會認真考慮並作出決定」。自民黨內幹部分析，「這次選戰期間長，率先表態只會提供他人攻擊素材，晚點表態是明智做法」。小泉進次郎現年43歲，是目前表態參選的11人當中最年輕的一位。目前愈來愈多看法認為在總裁選舉後誕生的新首相率領下，將提前解散眾議院進行總選舉，而小泉進次郎可能會替自民黨帶來「煥然一新」感受，黨內也有期待小泉進次郎他能成為「選舉的顏面」的聲音。此外，由於現年49歲的前經濟安全保障大臣小林鷹之也在19日宣布參選，日媒指出，出現兩位年齡4字頭的參選人實屬罕見，這可能使黨內「世代交替」成為一個焦點議題。目前表態參選的11人包括前自民黨幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、經濟安保大臣高市早苗、官房長官林芳正、外務大臣上川陽子、經濟產業大臣斎藤健 、數據大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充、前經濟安保大臣小林鷹之、前總務大臣野田聖子以及前官房長官加藤勝信。由於攸關下一任日本首相人選，對於台灣來說，各個人選的立場也十分受到關注。日本資深媒體人矢板明夫分析指出，「依據平日的言行，石破茂、林芳正、河野太郎、茂木敏充，這四個人比較重視和中國的關係，不太敢得罪中國。高市早苗和小林鷹之都算安倍的接班人，是親台派。其他的都屬於中間派。」其中，小泉進次郎前幾天參拜了靖國神社，由於中國非常在乎靖國神社問題，這表明小泉進次郎不怕中國生氣，因此矢板明夫認為，他可說是「抗中派」，但小泉進次郎至今未在台灣問題上發表過意見，因此能不能算親台派仍有待觀察。矢板明夫同時也用了日本賽馬常用符號來進行預測，指出小泉進次郎被認為是最可能勝出的一把手，而小林鷹之則是擁有與一把手對抗的二把手的能力，但根據情況變化，河野太郎以及石破茂都可能戰勝或與之進行對抗。矢板明夫進一步指出，原先他認為茂木敏充也可能有機會，但在找黨內大佬麻生太郎會談尋求支持後，卻遭到拒絕，「所以我認為，茂木基本已經出局」。此外，矢板明夫透露自己非常希望高市早苗能夠勝出。「但現在選情非常不樂觀。希望下個星期，局勢能出現一些變化。」