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用貼圖點餐？ 媽媽超猛神還原到餐桌網友讚神級玩法

記者金武鳯/綜合報導

▲用貼圖點餐？ 媽媽超猛將貼圖上的食物神還原到餐桌，連蕃茄醬的字都復刻了，網友讚神級玩法。（圖／翻攝Dcard）
▲用貼圖點餐？ 媽媽超猛將貼圖上的食物神還原到餐桌，連蕃茄醬的字都復刻了，網友讚神級玩法。（圖／翻攝Dcard）
自今年五月LINE開放「貼圖拼貼樂」功能後，LINE貼圖不僅是聊天利器，更多了許多用法，以致網路上出現不少網友天馬神空的創意拼貼。其中，以在Dcard出現的「用貼圖點餐」被網友讚為神級玩法，引來網友熱議。

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一名網友19日在Dcard發文，分享老媽超熱愛煮飯，不知道算不算是「甜蜜的負擔」。甚至還附上和媽媽的對話，網友仔細一看，發現照片上餐桌的食物，居然真的是神還原貼圖內容，驚呼「媽媽超狂」。

▲用貼圖點餐？ 媽媽超猛神還原，將貼圖上的食物變到餐桌上，網友驚呼太猛。（圖／翻攝Dcard）
▲用貼圖點餐？ 媽媽超猛神還原，將貼圖上的食物變到餐桌上，網友驚呼太猛。（圖／翻攝Dcard）
這名網友分享，有天媽媽問她早餐要吃什麼，她發懶又覺得囉唆，就隨便丟LINE的貼圖應付一下，沒想到貼圖上的食物，居然被媽媽神還原到餐桌上，連蕃茄醬的文字貼圖，也被完整「復刻」在蛋餅上。貼文一出來，不少網友驚呼：「媽媽廚藝了得」、「有這樣的媽媽很難不變胖」。

還有不少網友開始留言點餐，挑戰原PO媽媽的廚藝。甚至有網友表示：「我媽會用貼圖跟我接龍聊天，我本來以為已經很屌了，沒想到原PO 媽媽更厲害」、「看了也想跟我家老媽玩玩看這個挑戰XD」、「用貼圖點餐也太好玩，沒想到拼貼功能可以這樣用」。

另有網友留言「最好笑的是媽媽居然還真的用蕃茄醬擠了文字，原PO的媽媽好有趣」、「看完突然想來份蕃茄醬加蛋包飯正常嗎？」、「看起來原PO是蕃茄醬愛好者XD很多都加蕃茄醬」。





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