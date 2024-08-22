日本女神級Coser週末確定來台灣！「伊織萌、月海」現身時間曝光

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▲日本女神級Coser伊織萌將在8月24日至25日參加FF43。（圖／翻攝FB@moe_five）

▲新世代女神Coser月海つくね。（圖／翻攝FB@moe_five）

▲FF43售票活動資訊。（圖／翻攝開拓動漫祭官網）

台灣動漫圈盛事「開拓動漫祭FF43」將從明（23）日起，一連三天在台北花博爭艷館盛大登場。除了許多知名繪師將進行擺攤之外，在台灣擁有巨量粉絲的日本女神級Coser伊織萌、月海つくね也陸續宣布來台，兩位女神將現身時間與地點也曝光了。日本女神級Coser伊織萌，在今（22）日晚間於社群上使用中文向台灣粉絲宣布，自己正準備飛來台灣，將在，「兩天都會在攤位等大家，簽名預定會在中午12點多開始」，而且，預料將吸引大批人潮。此外，近年聲勢迅速竄升的新世代女神Coser月海つくね，也在昨（21）日晚間宣布，自己將在8月23日至24日參加FF43，攤位為R30，且同樣使用中文甜喊：「歡迎大家來我的攤位找我玩唷！」除了上述女神級Coser會出現在現場以外，還有許多日本繪師繪在攤位上進進行簽名見面會，更有許多日本、台灣兩地之名Vtuber 也將在會場現聲。舉辦地點：花博公園爭艷館（台北市中山區玉門街 1 號）活動時間：2024年8月23日（五）10:30–17:002024年8月24日（六）10:30–17:002024年8月25日（日）10:30–16:30