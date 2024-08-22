那是我爸！民主黨提名華茲當副手　17歲兒驕傲飆淚成討論話題

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▲美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與家人同台，左起為女兒霍普、兒子葛斯、最右者為妻子關。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國民主黨副總統候選人華茲的兒子葛斯在父親獲得提名後熱淚盈眶。（圖／美聯社／達志影像）

▲華茲也曾在專訪時提及，兒子葛斯患有「非語言學習障礙」、注意力缺陷/過動症和焦慮症。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨人華茲（Tim Walz）在芝加哥舉行的全國代表大會第2天上，正式被提名為副總統候選人，與賀錦麗（Kamala Harris）參選正副總統，而在華茲登台演講之際，站在他身邊的家人也成為眾所矚目焦點，尤其是可能成為下一任美國「第二夫人」的妻子關（Gwen Walz）與現場驕傲飆淚的17歲兒子葛斯（Gus Walz）。根據《法新社》、《CNN》等外媒報導，華茲在今天的民主黨全國代表大會上正式接受黨內提名，而他也帶著全家人上台接受眾人的掌聲，華茲在向家人致意時感動地喊「霍普、葛斯和關，你們是我的全世界，我愛你們」，而華茲兒子葛斯更是在父親登台瞬間便流下眼淚，被父親提及時又再度熱淚盈眶，還指向舞台彷彿正驕傲表示「那是我爸！」，這個畫面也意外在社群媒體上掀起討論，成為當天又一個令人津津樂道的話題。今年美國總統大選的輿論交火當中，家庭、生育與墮胎權是一大論戰重點，除了羅訴韋德案與女性身體自主權吵得沸沸揚揚外，候選人是否婚育、家庭狀況也被捲入言詞攻伐當中，例如共和黨副總統候選人范斯就曾稱民主黨賀錦麗是膝下無子的「貓姑婆（cat lady）」，稱在民主黨的領導下美國人民會面臨「不婚不生」的情況。與此同時，華茲在演講時提到了自己與夫人關備受不運之苦，為了治療不孕費了相當大的功夫，最終才成功借助人工授精（I.U.I.）懷胎生下女兒霍普（Hope），這也是將女兒取名「希望（Hope）」的重要原因，因為生育治療讓他們重拾了對懷孕求子的信心。共和黨態度為反對民眾墮胎或取得體外人工受精（IVF），在今年6月民主黨人在參議院推動一條在美國各地保護包含體外受精在內的各類生育治療立法，遭到共和黨人投票否決，而2年前美國最高法院才推翻了「羅訴韋德案」（Roe v Wade）中對墮胎合法化的裁決，這使美國數以百萬計女性失去聯邦墮胎權保護。民主黨幕僚認為，華茲夫婦的家庭背景有助於在性別等相關議題上，讓與他們狀況類似的選民有所共鳴，但共和黨人批評這對夫婦採用的是人工授精（Intrauterine Insemination），也就是直接把精子放入子宮受孕，並非精準定義的「體外人工受精」，范斯對此就諷刺「到底是誰會在這種事情上撒謊？」