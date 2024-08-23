央行出手消房市泡沫！排隊搶貸潮即將降臨　專家一招「亡羊補牢」

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▲蘇金城建議，想在這波搶貸潮脫穎而出，與銀行維持良好關係、維持好信用評分，是目前消費者可做的方式。（圖／家庭消費中心攝）

全民瘋買房，銀行「不動產放貸比」達28%警戒線(上限30%)，央行(21)日出手「道義說服」國銀自控不動產放貸比。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸水源即將枯竭，股市也出現回檔，房市失去資金動能，估計今年Q4房市將降溫。曾敬德表示，央行以「道德說服」國銀，並建議不要影響「自用住宅及都更、危老融資」，由於沒有強制性，其成效仍須觀察，但央行政策趨勢若走向「貨幣緊縮、降低槓桿」，建議民眾應做好手上資金管控，保留多一點空間，以備不時之需。他認為，房價上漲，主要由通膨、股市大漲、新青安政策帶動與科技業投資帶動，民眾對於房價上漲預期樂觀，現在央行針對資金面進行控管，流入房市的資金減少後，房市動能趨緩，預售市場雖然沒有短期就要貸款問題，不過，一旦房市熄火，民眾對於房市信心轉淡，也會影響到預售市場的買氣。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，但既然非規定只是道德勸說，況且水源即將枯竭，恐怕部分銀行在營業考量上，仍會以「信用良好的優質客戶」為優先，建議民眾隨時培養良好的信用狀況，降低衝擊。他以總價2,700萬房子為例，自備款2成為540萬、3成自備款810萬、4成自備款1,080萬。換句話說，一旦房貸緊縮至8成以下，買家自備款就必須多準備270~540萬，無疑直接扼殺買氣，可以的話，盡量維持甚至拉抬信用評分，雖然這樣做是在「亡羊補牢」，但恐怕也是沒辦法中的辦法了。蘇金城進一步說明，做好信用管理的方式，就是聯徵信用評分要盡量維持在500分以上，如信用卡準時繳款，另外，信用卡預借現金先盡量不要使用，也降低頻繁辦理信用卡、剪卡等動作，避免被扣分。他說，如果可以，也要盡量與銀行主管或行員建立良好關係，在有貸款需求時，他們才願意提供當下最佳方案，協助整合個人財務及貸款狀況，建議怎麼貸款最有利。