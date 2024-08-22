賴清德開綠燈「蔡英文任內弊案全都辦」？他曝：台南很多人剉咧等

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被外界視為總統賴清德核心的民進黨立委林宜瑾，國會辦公室與台南服務處日前遭檢調搜索，林宜瑾本人1百萬元交保，但服務處黃姓主任遭羈押禁見。前立委郭正亮說，傳出林宜瑾是因為涉入議員助理費遭調查，但如果是這樣，檢方不可能有這麼大動作，且林宜瑾之前都沒事，可能是賴清德現在對檢方「開綠燈」，要把在前總統蔡英文任內的弊案都查一遍。郭正亮在節目《大新聞大爆卦》說，這次直接約談19個人，其中有15個人被列為被告，沒看過檢方這樣辦涉詐助理費，林宜瑾很有可能是「涉貪」，且林宜瑾以100萬元交保，通常交保金額超過50萬，多少都會有事，過去也只有台南市議長邱莉莉以150萬交保結果最後無罪，但邱莉莉是賄選案，又不太一樣，林宜瑾安全下莊的可能性很低。郭正亮說，可能是林宜瑾身邊有人要藉勢藉端，去貪污公家的錢，而這些案子都在蔡英文時代發生，一直被壓案，現在才又開始有動作，背後原因可能是賴清德上台後，指示「蔡英文任內的弊案通通偵辦」。郭正亮說，民進黨在台南執政實在太久了，亂七八糟的事情實在太多，很多官員都有恃無恐，但如果賴清德真的對檢方開綠燈，而且第一個中箭落馬的還是賴清德的嫡系子弟兵林宜瑾，會有很多人剉咧等。