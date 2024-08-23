獨／央行限貸令！「道德說服」銀行有效？學者吐：毒瘤大了才要割

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▲章定煊指出，高房價、不動產放貸比拉警報，房地產已經變成一顆大毒瘤，一旦房市劇烈下修，後果將很嚴重。（圖／記者陳韋帆攝）

▲章定煊表示，已購屋、未交屋的民眾，若非銀行優質客戶，房貸恐怕只能四處碰壁，想購買預售屋的民眾，則要當心爛尾樓。（圖／記者陳韋帆攝）

全民瘋買房，銀行放貸水位達到警戒線，央行出手「道德勸說」國銀自主管理有效果？財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，「房地產這幾年在政府調整功能失靈下，已成為一顆巨大毒瘤，對於已近乎無錢可貸的不動產放貸比進行管制，似乎宣示效果遠大於實質效果，作用極低。」央行昨、今(22)日2次聲明，先證實近期已陸續約34家國銀「道德說服」，請各行針對自家銀行「不動產放貸」9/6提出具體改善方案，但央行也特別強調「未干預首購，都更、危老重建，更沒有干涉房貸個案。」章定煊表示，2019年底開始，國家大撒幣、貨幣寬鬆等政策，讓房市一路火熱，2023年初出現緩和後，2023年8月政府又祭出新青安貸，搭上股市2萬4、AI潮、通膨預期等，房市又持續暴衝，如桃園八德已出現5字頭、新北市第一環挑戰百萬單價，相當驚人！他指出，房地產已經變成一顆大毒瘤，不僅是高房價問題，高熱度下，不動產放貸比也拉警報，銀行可放貸額度，36兆約12兆都在房地產，一旦政府動作過大，房價出現劇烈下修，就會導致「斷頭潮、法拍潮」，嚴重還有可能危及整個金融體系大出血。關於央行現在的舉動，章定煊表示，所謂的不動產放貸比水位拉警報，跟央行沒有直接關聯，銀行是根據銀行法放貸，即使央行進行「道德勸說」，但於法無據，銀行是營利體系，倘若只想利益最大化，央行也無可奈何，「喝咖啡」的動作，恐怕宣示意味遠大於實質意義。況且目前銀行可放出的貸款餘額少之又少，勢必是「優質客戶」優先，土建融就是經常往來且業績量高的建商，一般房貸軍公教第一、百大企業第二順位，第三、四順位也不用多談，除非信用或關係良好，應該也很難取得貸款。至於貸款困難的民眾，他說，現階段恐怕就是只能到處問、到處碰壁，就像無頭蒼蠅，銀行都借不到錢，就找壽險、郵局、信用合作社等，但其實他們額度也不多，很快就會消耗完畢。章定煊推測，當所有合法管道，在「可放貸額度」衝到滿以後，除了出現購屋違約糾紛以外，房市買氣就會開始緊縮，但買氣有可能轉移到預售市場，畢竟預售屋工程期到交屋約2~3年，與這波錢荒沒有直接關聯。最後，他提醒，雖然預售屋在售案，購屋族不會受這波「錢荒」影響，但也要特別留意，體質不佳、過度擴張信用的建商，一旦土建融貸款受阻，也有可能爆發爛尾樓事件。