新新併通過！魏寶生：100%換股成一家人「其他金控公司無法企及」

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台新金控與新光金控確定合併，存續公司將更名為「台新新光金控」，台新金董事長吳東亮、新光金董事長魏寶生今（22）日晚間現身簽訂合併契約，魏寶生致詞時表示，他要謝謝新光全體員工的努力，很努力改善公司的財務業務並辦理增資有成，而新光金與台新金以100%換股方式進行合併，兩家公司的股東合併後都成為一家人，也進行員工安置計劃，讓員工放心、安心一起為將來齊心努力。魏寶生說，台新金與新光金的合併案，今天有明確的進展，今天雙方董事會決議通過和平，接下來就是要送交股東會決議向主管機關申請；魏寶生強調，新光金有優秀的員工及完整的產品線，所以去年經營團隊改組後，才能儘速穩住經營，近期並已繳出亮眼的成績，藉此機會，他要謝謝新光全體同仁的努力。魏寶生指出，去年6月迄今，新的經營團隊一直很努力改善公司的財務業務，並辦理增資有成，但人壽業的經營是長期的，面對2026年接軌ICS及IFRS17，挑戰仍大，若能找到背景文化類似、業務互補性大，對員工、客戶及未來的發展都是好的，也能增強籌資實力，以對未來變局有更好的應變能力，故新光金控董事會因此在今年4月決定續行2年前未決的合併研究案，並邀請台新金控來研議，因而有今日的合併決議。台新金與新光金是採百分之百換股，2家公司的股東合併後都成為一家人，將能永續共享未來經營成效，魏寶生表示，雙方從過去至今一直有相互合作的情感，在文化融合與傳承上的理解與尊重，「也是其他金控公司無法企及的」，之後如果能順利得到股東的支持還有核准，將對兩家金控具有重大的意義，也會為台灣金融發展創下新局。