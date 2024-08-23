亞利桑那男祭暗殺威脅！川普突然結束外媒採訪：繼續待這不安全

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），7月底時在賓州的造勢場合，驚險躲過暗殺、僅耳朵受到輕傷，不過隨著大選越來越近，候選人的人身安全威脅不減反增。1名亞利桑那州男子西夫魯德（Ronald Syvrud）被控過去幾週多次在社群媒體發文，威脅要殺死川普，現已被逮捕；而川普則是在當地時間週四，於戶外接受外媒採訪時，因為被保安提醒「這裡不安全」而匆促結束訪問。
根據《國會山莊報》報導， 當時川普正在接受《NewsNation》記者阿里布拉德利（Ali Bradley）採訪，突然向對方說道：「我可以告訴你一件事嗎？我們站在這裡說話是有危險的。」
接著川普聲稱：「所以我們不要再說了。（保全）不希望我站在這裡，他們也不希望你站在這裡。」
報導提到，在與NewsNation的採訪結束前，川普表示很榮幸能得到獨立總統候選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr. Kennedy）的支持，但還沒有跟對方討論，關於川普若在11月的大選擊敗賀錦麗的話，要讓他擔任什麼內閣職務。
至於涉嫌威脅暗殺川普的亞利桑那州男子西夫魯德，已在當地時間22日被拘捕，正在做進一步調查，無法發表更多評論或細節。
最新【2024美國總統大選】報導專頁
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接著川普聲稱：「所以我們不要再說了。（保全）不希望我站在這裡，他們也不希望你站在這裡。」
報導提到，在與NewsNation的採訪結束前，川普表示很榮幸能得到獨立總統候選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr. Kennedy）的支持，但還沒有跟對方討論，關於川普若在11月的大選擊敗賀錦麗的話，要讓他擔任什麼內閣職務。
至於涉嫌威脅暗殺川普的亞利桑那州男子西夫魯德，已在當地時間22日被拘捕，正在做進一步調查，無法發表更多評論或細節。
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