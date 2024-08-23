葛斯齊再爆「形象超好男星出軌」！一次丟出5大線索　勸他別裝死

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▲葛斯齊爆料一名50多歲男星出軌，還說對方形象良好，本月有出席記者會。（圖／葛斯齊臉書）

▲葛斯齊手握不少藝人黑料，他說自己還知道一名男星的事蹟，形容對方是「很髒的男藝人」。（圖／《震震有詞》YouTube）

狗仔葛斯齊過去因曾爆料汪小菲、王力宏離婚內幕聲名大噪，也曾因爆料爭議遭藝人告上法院。今（23）日葛斯齊又再度丟出震撼彈，爆料一名形象超好的已婚男星婚內出軌，他也曝光關於男星的5大身分線索，讓外界推測是誰；最後葛斯齊更嗆聲對方：「如果裝死，我會暗示到大家知道你」。葛斯齊今日凌晨在臉書發文，爆料一名形象超好的50歲男星已婚出軌，除了這些線索外，葛斯齊也透露該名男星有在接演大愛台的戲劇，且老婆近日到泰國玩已經返台，這名男星本月也有參加記者會露面。5大線索曝光後讓網友瘋猜到底是誰，「立馬看大愛」、「已衝去買好瓜子啃！精彩電影即將放映」、「哈哈小葛果然是個行銷人才」、「敲碗，是誰？」葛斯齊也對該名男星和他的太太隔空喊話：「眾人可能紛紛在思考，但你老婆肯定知道是你，建議剛回台的老婆查查你老公貼身物品」。最後，葛斯齊也呼籲該名男星出來面對：｢本人如果裝死，我會暗示到大家知道你」。除了爆料這名已婚男星出軌外，葛斯齊今年其實也常上節目提到一名「很髒的男藝人」。葛斯齊說該男星的惡行很多，經常有受害女子找到他爆料；某次他和該名男星同場，就目擊了他的惡行，對方先親一下現場每一位女生，後來居然假裝喝到爛醉，把坐在旁邊女性的腳趾抓過來舔，並起生理反應。葛斯齊強調，該男星的醜聞曝光後「力道不小於黃子佼」，甚至揚言若這名男星的事件到2026年都未被爆出來，他就會公開手中證據。葛斯齊也坦言自己之所以先不將對方身分公布，是為了等更多受害者站出來：「我一直把案例丟出來，讓大家知道這不只一件。」