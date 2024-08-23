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民主黨全代會最後之夜！賀錦麗將登台演說　川普團隊緊盯

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲美國民主黨總統候選人賀錦麗，將在全代會最後一晚發表壓軸演說。圖為支持者穿著印有賀錦麗等人圖案的上衣。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民主黨總統候選人賀錦麗，將在全代會最後一晚發表壓軸演說。圖為支持者穿著印有賀錦麗等人圖案的上衣。（圖／美聯社／達志影像）
美國民主黨全代會來到最後一夜，現任副總統、同時也將代表民主黨角逐11月大選的賀錦麗（Kamala Harris），將發表壓軸演說，正式接受黨提名。與川普（Donald Trump）關係密切的消息人士透露，川普和他的團隊預計將全程收看。

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根據《CNN》報導，賀錦麗的演說內容，預計將包括：成長經歷、移民背景、成為檢察官的原因、要做所有美國人的總統、警告川普二度入主白宮的後果、中產階級的重要性等等。

在民主黨全代會進行的這幾天，川普持續跟進相關報導，並觀看了部分人物演說內容，據知情人士聲稱，川普對部分媒體的攻擊表達不滿。

川普還在當地時間週三於北卡造勢時，猛烈抨擊歐巴馬夫婦，在民主黨全代會期間，對他的批評：「你知道，他們總是說『先生，請專注在政策，不要針對個人』，但這些人整晚都在人身攻擊，那我還有需要遵守嗎？」

此外，有消息指出，獨立參選的小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），有可能當地時間週五宣布結束競選，同一天，川普將在亞利桑那州的集會上，邀請一位「神秘嘉賓」出席，未知是否就是小羅勃·甘迺迪。

▲獨立參選人小羅勃甘迺迪目前正面臨要繼續以獨立參選人的身份參加美國總統大選，還是與川普聯手的難題。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆美國大選的獨立參選人小羅勃甘迺迪，盛傳將在本週結束前退出選舉，後續是否轉為支持川普，外界相當關注。（圖／美聯社／達志影像）

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