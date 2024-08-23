民主黨全代會最後之夜！賀錦麗將登台演說　川普團隊緊盯

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▲本屆美國大選的獨立參選人小羅勃甘迺迪，盛傳將在本週結束前退出選舉，後續是否轉為支持川普，外界相當關注。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨全代會來到最後一夜，現任副總統、同時也將代表民主黨角逐11月大選的賀錦麗（Kamala Harris），將發表壓軸演說，正式接受黨提名。與川普（Donald Trump）關係密切的消息人士透露，川普和他的團隊預計將全程收看。根據《CNN》報導，賀錦麗的演說內容，預計將包括：成長經歷、移民背景、成為檢察官的原因、要做所有美國人的總統、警告川普二度入主白宮的後果、中產階級的重要性等等。在民主黨全代會進行的這幾天，川普持續跟進相關報導，並觀看了部分人物演說內容，據知情人士聲稱，川普對部分媒體的攻擊表達不滿。川普還在當地時間週三於北卡造勢時，猛烈抨擊歐巴馬夫婦，在民主黨全代會期間，對他的批評：「你知道，他們總是說『先生，請專注在政策，不要針對個人』，但這些人整晚都在人身攻擊，那我還有需要遵守嗎？」此外，有消息指出，獨立參選的小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），有可能當地時間週五宣布結束競選，同一天，川普將在亞利桑那州的集會上，邀請一位「神秘嘉賓」出席，未知是否就是小羅勃·甘迺迪。