快訊／「新新併」確定了！台新金、新光金通過合併計畫　新名出爐

科技股領跌、費半昨重挫逾3%　台股同走低、開盤下跌106點

記者陳郁柔／台北報導

▲台北股市今（23）日開盤下跌106.24點，來到22042.59點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（23）日開盤下跌106.24點，來到22042.59點。（圖／NOWnews資料照片）
投資人觀望氣氛濃厚，因此拖累美股四大指數昨（22）日全數走低，其中費半指數下跌逾3%，台積電ADR下跌近3%，拖累台北股市今（23）日開盤下跌106.24點，來到22042.59點。此外，台股今日收週線。

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大盤開盤走低，中小型股也同步下跌，櫃買指數開盤跌0.25點，來到269.51點。

權值股開盤全數走低，台積電開盤下跌8元、來到943元；鴻海開盤下跌4元、來到175.5元；聯發科開盤下跌25元、來到1205元。

市場觀望全球央行年會之後，美國聯準會主席鮑爾會發表什麼樣的談話，因此觀望氣氛濃厚，美國國債殖利率走高，美國10年期國債殖利率上升約10個基點，達到3.875%。因此讓美國股市受壓，由科技股領跌，四大指數全數走低，道瓊指數下跌177點，或0.43%，收40712.78點；那斯達克指數下跌299.63點，或1.67%，收17619.35點；標普500指數下跌50.21點，或0.89%，收5570.64點；費半指數下跌181.03 點，或3.44%，收5086.90點。

科技五大天王全面走低，Meta下跌0.6%；蘋果下跌0.83%；Alphabet下跌1.24%；微軟下跌2.03%；亞馬遜下跌2.21%。半導體股全數走低，輝達下跌3.70%；博通下跌2.08%；美光下跌3.76%；高通下跌3%；應用材料大跌4.08%；德儀下跌2.21%；AMD下挫3.87%。台股ADR全面走低，台積電ADR下跌2.92%；日月光ADR大跌4.98%；聯電ADR下跌2.7%；中華電信ADR收低0.65%。

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