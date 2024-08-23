全聯、大潤發中秋盛典開跑！電烤盤下殺2折　鼓勵居家烤肉成風潮

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯「TOFFY Classic無煙電烤盤」約2折就能買到。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲全聯與日本戶外品牌FORE WINDS合作，推出多款烤肉用具，露營周邊商品的換購活動，此為折疊式卡式爐。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲全聯將持續與胡同、原燒、乾杯、日本敘敘苑等知名店家合作推出燒肉醬汁。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲大潤發獨家推出「卡娜赫拉的小動物磁吸式瓦斯爐」999元，造型相當可愛。（圖／實習記者張佳雯攝）

中秋將至，烤肉已成為家家戶戶必備活動，全聯與大潤發舉辦「全聯燒肉祭」、「烤魂大爆發」，推出多項燒烤器具、熱門食材的優惠方案。為鼓勵居家烤肉，全聯推出9款燒烤用具，其中原價高達8990元的「TOFFY Classic無煙電烤盤」，只要使用100福利點加1750元，約莫用2折的價格就能買到。全聯協理劉鴻徵表示，盼「電烤盤」成為帶動燒肉祭熱潮的神器，讓民眾於家中也能體驗到烤肉的樂趣。而為提倡在家烤肉的風氣，他也表示，希望就如冬天就要吃火鍋一樣，期許「夏天就要吃燒肉」這個觀念能夠盛行，同時，也望能藉此提高生鮮商品的銷量。為因應「家家都是烤肉店 天天都是烤肉日」的訴求，全聯推出多款電烤盤、露營用品及相關食材的優惠活動，像是熱銷超過250萬台的「BRUNO 多功能電烤盤」、可油煎、燒烤、熱壓的「recolte 雙面煎烤盤」等多款熱門燒烤器具也都推出優惠價。另外，看準露營風潮盛行，全聯與日本知名戶外品牌FORE WINDS合作，推出多款燒烤用品、露營用具的換購活動。其中，折疊卡式爐小巧輕便還可折疊的設計，不僅方便攜帶，現場工作人員也打趣說：「就好像變形金剛一樣！」除了烤具，全聯也提供多種烤肉食材、啤酒、醬料的優惠。像是日本生干貝、異國啤酒、胡同辣味萬用醬等都祭出超值價格。劉鴻徵指出，未來會持續與胡同、原燒、乾杯、日本敘敘苑等知名店家合作推出燒肉醬汁，讓消費者在家就能品嚐到名店風味。而之後也會開發更多方便料理的商品，滿足上班族和家庭主婦的需求。大潤發「烤魂大爆發」活動也即將開跑，獨家販售「卡娜赫拉的小動物磁吸式瓦斯爐」特價999元，上面繪有卡娜赫拉的可愛圖案，喜歡卡娜赫拉的粉絲不要錯過。8月23日至9月5日活動期間，使用全支付聯名卡消費滿2000元即可獲得200元現金折價券；9月6日至9月19日購買烤肉配件滿699元可獲得70元現金折價券。