《正港分局》5看點！許光漢、王淨關係火爆　坤達變宅宅跳應援舞

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▲影集《正港分局》除了集結原先電影中的原班人馬許光漢（右）、王淨（左）、馬念先、陳彥佐、林鶴軒等人，還加入了節目《木曜四超玩》的成員們驚喜演出。（圖／正港分局IG）

▲許光漢（左）這一次在影集中恥度再升級，更加強烈凸顯角色吳明翰鋼鐵直男的氣質，而王淨（右）也透露自己跟許光漢在影集中的將會有更濃烈的火藥味。（圖／正港分局IG）

▲邰智源在影集《正港分局》中飾演角色徐水源，他在20年前是一位國文補教名師，因犯下「成語連續殺人案」遭到逮捕，還被封為「成語殺人魔」。（圖／正港分局IG）

▲主持人Lulu黃路梓茵（右上）這次也跨界演出，在劇裡詮釋擅長分析16型人格（MBTI）的側寫師李淑芬，以心理學和人格特質來分析罪犯的行徑，協助小隊破案。（圖／正港分局IG）

▲《正港分局》的劇情有著荒謬的設定，只要「寫錯成語」就會被「成語殺人魔」盯上，成為下一個受害者。（圖／正港分局IG）

▲坤達（左）在《正港分局》中飾演一名外送員，還是地下偶像的應援會會長，從型男被打造成油頭宅男，讓不少觀眾超傻眼。（圖／Netflix）

台劇《正港分局》在8月22日正式於Netflix上線，一次6集全上架，讓大家可以宅家爽追劇。《正港分局》為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的續作，由導演程偉豪與殷振豪聯手打造，這一次在劇中，集結了許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐、林鶴軒等原班人馬，以及《木曜4超玩》邰智源、謝坤達、林柏昇、阿部瑪利亞、溫妮（黃于恩）、泱泱（吳泱潾）等人，一同為大家帶來搞笑又富有意義的影集，而該劇的劇情以「成語連續殺人事件」為主軸，並搭配文學，由一批不靠譜的警員來破解離奇死亡案件。《NOWnews今日新聞》也整理了《正港分局》的5看點，邀大家一起來追劇探索真相。由許光漢和林柏宏所主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，在全台戲院創下3.6億票房，在Netflix上線後也大受好評，如今推出衍生影集《正港分局》，由兩位導演程偉豪與殷振豪聯手打造，集結原班人馬延續《鬼家人》中「正港分局」的故事。影集《正港分局》除了集結原先電影中的原班人馬之外，預告中還出現了幾個讓人感到相當驚喜的身影，節目《木曜四超玩》的成員們也參與演出，邰哥還化身變態殺人魔，還找來主持人Lulu黃路梓茵、茄子蛋主唱黃奇斌跨界演出，一起跟正港小隊破解離奇的連續殺人案。不過，因為影集的故事設定是發生在吳明翰（許光漢 飾）出院後，他回歸警隊時遇到新案件，專心與這批不靠譜的隊員一起辦案緝兇，所以這次林柏宏所飾演的鬼魂「毛毛」並沒有一起回歸。許光漢這一次在影集中恥度再升級，更加強烈凸顯角色吳明翰鋼鐵直男的氣質，他也開心說道：「雖然是衍生影集作品，但感覺更像是同學會，大家再度聚在一起合作，默契都變得更好了，真的蠻開心可以再一起玩。」他也透露自己飾演的吳明翰在影集中會展現出不同的面貌，讓粉絲們都相當期待。而吳明翰的死對頭警花林子晴（王淨 飾）這次也回歸正港小隊，王淨先前曾坦言：「《正港分局》的台詞更荒謬、更無厘頭，最痛苦是要忍著不能笑場！」她也提到：「可能會有人想說子晴在電影中不是背叛大家的內鬼嗎？但她其實只是為了要替被毒販害死的媽媽報仇，而正港小隊雖然看起來很兩光，但他們也給了子晴一個歸屬，讓她決定和大家一起破案。」另外，王淨也透露自己跟許光漢在影集中的將會有更濃烈的火藥味。邰智源在影集《正港分局》中飾演角色徐水源，他在20年前是一位國文補教名師，因犯下「成語連續殺人案」遭到逮捕，還被封為「成語殺人魔」（劇中簡稱：成魔）。而在劇情中有一個「寫錯成語就可能被殺」的設定，只要寫錯成語就有可能被殺害，在預告中邰智源也說出了一句讓人印象深刻的台詞：「你們的中文程度變好了嗎？」讓人感受到面對變態殺人犯的那種壓迫氛圍感。此外，監製金百倫也透露：「為了展現變態殺人魔的荒謬，以及各種好玩又能讓觀眾產生共鳴的錯別字，團隊在成語的設計上花了許多巧思，值得觀眾們期待。」在《正港分局》中，除了邰智源的造型相當特別外，男神坤達所飾演的「謝正達」更是讓觀眾們震撼不已。42歲卻依然擁有童顏的坤達，是許多人心目中的帥氣男神，但他在《正港分局》中卻成了宅味十足的「謝正達」，死心踏地的喜愛著地下偶像茂木由美（阿部瑪利亞 飾），甚至還在影集中跳起應援舞，超級崩壞的模樣讓不少人看了都驚呼：「認不出來是坤達」、「坤達好扯，完全不像是他。」此外，音樂才子黃宣也跨界出演，在劇中飾演深受少女喜愛的國語老師「黃仙」，平時以光頭造型示人的他，這次為了戲劇戴上假髮，讓觀眾們看見他的其他面貌。而主持人Lulu黃路梓茵本身也是《鬼家人》的粉絲，這次也跨界演出，在劇裡詮釋擅長分析16型人格（MBTI）的側寫師李淑芬，以心理學和人格特質來分析罪犯的行徑，協助小隊破案。連續殺人案的劇情在許多影劇中都相當常見，但若是因為「寫錯成語」而遭到殺害的案件，就真的是相當罕見。《正港分局》的劇情有著荒謬的設定，只要「寫錯成語」就會被「成語殺人魔」盯上，成為下一個受害者。而這位「成語殺人魔」的殺人動機相當詭異，還會在犯案之後把凶器留在現場，並用留下來的物證來暗示出一個「成語」，犯案手法跟20年前的「成魔（邰智源 飾）」一樣，但「成魔」已經被警方逮捕，又再度出現相似案件，讓人相當好奇真相究竟為何，也因此吸引許多觀眾一起來追劇破案。此外，在劇中飾演新任分局長的馬念先也表示，「本來以為自己的中文程度還算可以，沒想到正式拍攝後才驚覺以前學的東西都已經還給老師。」馬念先也透露自己一直對於荒謬的劇本很感興趣，很高興在出演電影後又回歸出演影集，他也自認和角色的性格非常相似，都是屬於好好先生的類型，沒有強烈攻擊性，連監製都誇讚他在劇中的表現是從影以來最放鬆的演出。如果觀眾們好奇自己的中文程度到哪，不妨可以追一下《正港分局》，來測試一下自己會不會成為「成語殺人魔」的目標。